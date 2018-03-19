شاهد: الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو يدلي بصوته في الرئاسيات الروسية

أدلى الممثل الفرنسي و"المواطن الروسي" جيرارد ديبارديو بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية بسفارة روسيا في العاصمة الفرنسية باريس. وكان جيرارد ديبارديو قد حصل على الجنسية الروسية في العام 2013. كما أدلى بصوته في السفارة ذاتها المصمم الروسي زايتسيف فياتشيسلاف.

وكانت الانتخابات الروسية قد أسفرت عن فوز الرئيس فلاديمير بوتين بولاية رئاسية رابعة بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وقالت المفوضية المركزية للانتخابات إن بوتين حصل على 76 في المائة من أصوات الناخبين بعد فرز معظم الأصوات.