الاتحاد الأوروبي يدين روسيا ويتضامن بالكامل مع بريطانيا في قضية الجاسوس سكريبال

دعا الاتحاد الأوروبي روسيا، خلال اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل، للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالهجوم بغاز الأعصاب على العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته على الأراضي البريطانية، وعبر الوزراء الأوروبيون عن "التضامن غير المشروط" مع لندن.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي" يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الذي وقع ضدّ سيرغي ويوليا سكريبال في سالسبري بالمملكة المتحدة في الـ 4 من آذار/ مارس 2018، والذي تسبب أيضا بإصابة شرطي بشكل خطير. وهدد هذا العمل المتهور وغير قانوني حياة الكثير من المواطنين".

وأضاف البيان: "الاتحاد الأوروبي يأخذ بجدية بالغة تقييم الحكومة البريطانية حول وجود احتمال كبير أن تكون روسيا هي المسؤولة". وكانت المسؤولة عن الشؤون الخارجية للاحاد الأوروبي فرديريكا موغيريني قالت إنها تتوقع دائما وحدة الموقف الأوروبي.

إنكار روسيا مسؤوليتها عن تسميم سكريبال "غير معقول"

من جانبه صعد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون من حدة لهجته في انتقاد روسيا، معتبرا أن "إنكار" مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم بغاز الأعصاب على الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال على الأراضي البريطانية، "غير معقول".

وقال جونسون للصحافيين لدى وصوله إلى بروكسل للقاء نظرائه الأوروبيين وإطلاعهم على تفاصيل الحادث: "الإنكار الروسي أصبح مناف للعقل على نحو متزايد".

وأوضح رئيس الدبلوماسية البريطانية: " إنها استراتيجية روسية معتادة... لم يعد بإمكانهم خداع أحد بعد الآن". وأضاف: "لايوجد بلد واحد حول هذه الطاولة في بروكسل لم يتأثر في السنوات الأخيرة من السلوك الروسي المؤذي والمعرقل".

واتهم جونسون روسيا الأحد بتخزين غاز الأعصاب "نوفيتشوك" واستخدامه في الاغتيالات.

وكانت بريطانيا قالت إن غاز "نوفيتشوك" الذي يرجع للعهد السوفيتي هو الذي سمم الجاسوس الروسي السابق سكريبال وابنته يوليا اللذين يرقدان إلى الآن في حالة حرجة في مستشفى بريطاني، بعد تعرضهما لهجوم باستخدام هذا الغاز في 4 من آذار/ مارس الجاري بمدينة سولسبري في جنوب إنكلترا.

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بوتين اتهام روسيا "هراء"!

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف الأحد الاتهامات بأن موسكو سممت الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال "هراء"، في أول تصريحات مفصلة بشأن هذه العملية.

وقال للصحفيين‭ ‬"بالنسبة للمأساة التي أشرتم لها فقد عرفتها من وسائل الإعلام. وأول شيء تبادر إلى ذهني هي أنه لو كان غاز أعصاب من النوع العسكري لكان الناس قد ماتوا على الفور.

"ثانيا روسيا لا تملك مثل هذه الغازات. لقد دمرنا كل أسلحتنا الكيماوية تحت إشراف المنظمات الدولية وكنا أول من فعل ذلك، على عكس بعض من شركائنا الذين وعدوا بأن يفعلوا ذلك، ولكن للأسف لم يفوا بوعودهم".

وأدلى بوتين بهذه التصريحات بعد فوزه بفترة جديدة في انتخابات الرئاسة التي جرت يوم الأحد.