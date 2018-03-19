مراجعة بطولة إينديان ويلز والتحضير لميامي المفتوحة

خوان مارتن ديل بورتو يفوز ببطولة الأساتذة وروجر فيدرر يدافع عن لقبه في بطولة ميامي المفتوحة
بطولة "بي. إن. بي. باريباس" المفتوحة لعام 2018 انتهت بشكل ملحمي لدوران السفينة النهائي، التي ظهر فيها خوان مارتن ديل بورتو يهزم البطل روجر فيدرر وليعلن للعالم مرة أخرى أنه من لاعبي الصدارة.
بطل التنس الأرجنتيني - خوان مارتن ديل بورتو، يقول:
"لعبنا تنسا عظيما اليوم. أعتقد أننا معا استحققنا الفوز في النهاية، لكني أعتقد أني كنت أكثر حظافي الجولة النهائية والحاسمة في المباراة، محققا نقاطا جيدة ، واغتنمت الفرصة الأخيرة من المباراة لأفوز بأول لقب لي".
المنافسة في طريقها الآن إلى نسختها 34 في بطولة ميامي المفتوحة التي ستجري من 21 من آذار/مارس وحتى الأول من نيسان/أبريل.
المتوج حديثا بطل إنديان ولز سيكون بين نخبة اللاعبين الذين يحاولون إضافة هذا اللقب البراق إلى جعبتهم.
بدخوله إلى الملعب، البطل رقم واحد روجر فيدرر سيتطلع إلى الثأر في كي بيسكين كما سيدافع عن لقب البطولة الذي حمله في عام 2017.