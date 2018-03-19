أفاد مصدر حقوقي أن العناصر التابعة لقوات عملية "غصن الزيتون" التي تقودها تركيا والتي سيطرت على عفرين بدأت نهب ممتلكات المواطنين بعدما طردت القوات الكردية من المدينة.
عمليات نهب في مدينة عفرين السورية
بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان فإن عمليات نهب وسرقة وقعت في عفرين، عقب سيطرة القوات التركية على المدينة.
عمليات نهب في مدينة عفرين السورية
وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن محتويات المقرات السياسية والعسكرية لـ "وحدات حماية الشعب" تعرّضت أيضاً للنهب إضافة إلى سرقة آليات وسيارات ومحال تجارية في المدينة.
وكانت القوات التركية ومسلحو المعارضة السورية المتحالفون معها دخل أمس الأحد مدينة عفرين ورفعوا أعلامهم في قلب المدينة وأعلنوا السيطرة الكاملة عليها بعد حملة عسكرية استمرت ثمانية أسابيع لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها.
وكان المرصد السوري والذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً له نشر أن ما لا يقل عن ألف وخمسمائة من مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردي وقوات الدفاع المحلي قضوا منذ بدء عملية "غصن الزيتون" في العشرين من شهر كانون الثاني/يناير الماضي.