دوري كرة السلة الأميركي: ثاندر يوقف سلسلة انتصارات رابتورز

ضمن مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، تغلب أوكلاهوما سيتي ثاندر على مضيفه تورونتو رابتورز بـ 125 - 122 نقطة.
وفي هذه المباراة، التي جرت الاحد، تمكن راسل ويستبروك من تحقيق ثلاثة أرقام مزدوجة لفريقه. إنها المرة الثالثة والعشرين له في هذا الموسم. وقاد فريقه لوضع حد لسلسلة انتصارات رابتورز في احدى عشرة مباراة متتالية.
كما سجل وستبروك سبعاً وثلاثين نقطة واستحوذ على ثلاث عشرة كرة مرتدة ومرر اربع عشرة كرة حاسمة.
اما فريق تورونتو الذي ضمن تأهله الى الأدوار الاقصائية في المنطقة الشرقية، فقد جاءت خسارته هذه السادسة فقط على ملعبه في هذا الموسم. وذلك رغم تسجيل لاعبه ديمار ديروزان اربعاً وعشرين نقطة كما أضاف اليها كايل لاوري اثنتين وعشرين نقطة.
لكن تورونتو لم يكتف بالخسارة وانما في الثواني الأخيرة تم طرد كل من ديروزان وسيرج ايباكا والمدرب دواين كايسي لاحتجاجهم على التحكيم.