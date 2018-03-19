عباس يتهم حماس بالهجوم على موكب رئيس الوزراء بغزة ويهدد بإنهاء المصالحة

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حمل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مسؤولية هجوم بقنبلة استهدف موكب رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، في غزة، يوم 13 مارس-آذار، واصفا الهجوم بأنه “آثم وحقير”.

ونجا الحمد الله واللواء ماجد فرج، رئيس المخابرات الفلسطينية، دون أن يلحق بهما أذى، عندما انفجرت العبوة الناسفة المزروعة على جانب طريق أثناء دخولهما قطاع غزة، الذي تهيمن عليه حماس.

"حادث آثم حقير"

وقال عباس في كلمة برام الله: "أقدم التهاني بسلامة الأخوين الكبيرين، الأخ رامي الحمد الله رئيس الوزراء والأخ ماجد فرج مدير المخابرات، على سلامتهما وسلامة جميع الإخوة من ضباط وجنود وأفراد، الذين تعرضوا إلى الحادث الآثم الحقير الذي قامت به حركة حماس ضدهم في قطاع غزة". ولم يقدم عباس دليلا يدعم تصريحاته.

وتابع الرئيس الفلسطيني: "إما أن نتحمل مسؤولية كل شيء في قطاع غزة أو تتحمله سلطة الأمر الواقع.. لا يوجد طرفي انقسام، بل هناك طرف واحد يكرس الانقسام ويفرض سلطة أمر واقع غير شرعية، وأن نتيجة مباحثات المصالحة مع حماس هي محاولة اغتيال الحمد الله وفرج."

كما ذكر عباس أنه "لو نجحت عملية اغتيال الحمد الله وفرج لكانت نتائجها كارثية على شعبنا وأدت إلى قيام حرب أهلية فلسطينية".

المحافظة على المشروع الوطني

وقال عباس: "بصفتي رئيساً للشعب الفلسطيني قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة من أجل المحافظة على المشروع الوطني"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأضاف: "لا نريد تحقيقا منهم (حماس) ولا نريد معلومات منهم ولا نريد منهم شيئا، لأننا نعرف تماما أنهم الذين ارتكبوا هذا الحادث."

وقال الزعيم الفلسطيني إن التقدم في المصالحة نتيجته "صفر"، مشيرا إلى الجهود الأخيرة لإبرام اتفاق لتقاسم السلطة على المعابر خارج قطاع غزة وعلى الأمن داخل الجيب.

بالمقابل، دعت حركة حماس إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في فلسطين، ردا على تصريحات عباس.