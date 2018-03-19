غولف: ماكلروي أفضل المرشحين للفوز باللقب الأميركي بعد تفوقه في آرنولد بالمر

تمكن الإيرلندي روري ماكالروي من التفوق يوم الاحد، في بطولة آرنولد بالمر اينفيتاشيونال، في باي هيل جنوب غربي مدينة أورلندو، بولاية فلوريدا.
وهكذا حصد أول فوز له في بطولة محترفي الغولف منذ عام الفين وستة عشر. مع هذا الفوز ماكلروي هو أفضل المرشحين للفوز باللقب الأميركي للأساتذة.
ماكلروي جمع ثمانية عشر ضربة تحت المعدل.
وقد حل خلفه في المرتبة الثانية الأميركي بريسون دوشامبو مع مجموع خمس عشرة ضربة تحت المعدل.
وتبعهما البريطاني جاستن روز ثالثاً بفارق أربع ضربات عن الأول.
اما الأميركي تايغر وودز الفائز ثماني مرات في باي هيل، فقد جاء خامساً مع عشر ضربات تحت المعدل.