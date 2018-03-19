دراسة علمية: العمل قبل العاشرة صباحا ضرب من التعذيب

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أظهرت دراسة أجريت في جامعة اوكسفورد وفق صحيفة ديلي تلغراف البريطانية، أن الساعة البيولوجية للانسان ليست مبرمجة لكي يذهب إلى العمل قبل الساعة 10 صباحا.

الحكمة المتعارف عليها هي: "المستقبل ملك الذين يستيقظون باكرا". ولكن وفق الدكتور بول كيلي الباحث في جامعة أوكسفورد البريطانية، فإن بدء العمل قبل العاشرة صباحا يعد ضربا من التعذيب.

ووفق الصحيفة فإن العمل خلال ساعة مبكرة من اليوم لن تكون ناجعة من حيث المردودية، بل إنها ستولد الضغط النفسي والارهاق وبالتالي الأمراض.

ويقول الباحث المختص في علم الاعصاب إنه على الموظفين أن يبدأوا عملهم على الساعة العاشرة صباحا، لأن النسق البيولوجي ليس متوافقا مع متطلبات جسم الانسان قبل هذه الساعة، بالنسبة لشخص لم يتجاوز الخامسة والخمسين سنة من العمر.