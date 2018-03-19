موسى مصطفى موسى.. المرشح الذي توارى عن الأنظار قبيل الانتخابات المصرية

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على الرغم من بدء عملية اقتراع الناخبين المصريين المغتربين، واقتراب انطلاق عملية التصويت داخل مصر، إلا أن المرشح الوحيد المنافس للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لا يزال مبتعداً عن الأضواء في وقت يُنتظر أن ينشط فيه لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الأصوات.

موسى مصطفي موسى، لُقب بالمرشح "الكومبارس" أو صاحب دور المُحَلل للعملية الانتخابية المصرية التي شهدت انسحاب عدد من المرشحين المحتملين وسط ادعاءات بترهيب النظام الحاكم لكل من تطلع لمنافسة السيسي.

مرشح اللحظة الأخيرة

وبدا أن ترشح موسى للرئاسة كان مفاجأة حتى لحزبه. فقبل قليل من إغلاق باب الترشح في كانون الثاني-يناير، شاهد صحفيون ومصورون مساعدين لموسى وهم يهرولون أمام مقر الهيئة الوطنية للانتخابات للحاق بتقديم أوراق ترشحه قبل فوات الأوان.

وحتى ذلك اليوم، كان موسى رئيس حزب الغد ينظم فعاليات تؤيد ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وعلى الرغم من خوضه غمار الانتخابات ضد السيسي، إلا أن موسى، وهو أيضاً رجل أعمال، لا يزال يجاهر بتأييده لوزير الدفاع وقائد الجيش السابق وقال إنه يأمل أن يفوز السيسي.

وقال موسى في العديد من المقابلات إن ترك السيسي كمنافس وحيد لا يمثل "دورا إيجابياً لمصر".

وأضاف في مقابلة مع الإعلامي وائل الإبراشي على فضائية "دريم" الخاصة في كانون الثاني-يناير: "نرى أننا لنا دور إيجابي جدا في المنافسة، يعني ليست العملية فقط أننا دخلنا من هذا النازع الوطني فقط لا غير، لكن نحن أيضا نظرنا كحزب لدينا إمكانيات ودراسات إننا ننافس وننافس بجدية".