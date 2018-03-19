موسى مصطفى موسى.. المرشح الذي توارى عن الأنظار قبيل الانتخابات المصرية

على الرغم من بدء عملية اقتراع الناخبين المصريين المغتربين، واقتراب انطلاق عملية التصويت داخل مصر، إلا أن المرشح الوحيد المنافس للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لا يزال مبتعداً عن الأضواء في وقت يُنتظر أن ينشط فيه لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الأصوات.

موسى مصطفي موسى، لُقب بالمرشح "الكومبارس" أو صاحب دور المُحَلل للعملية الانتخابية المصرية التي شهدت انسحاب عدد من المرشحين المحتملين وسط ادعاءات بترهيب النظام الحاكم لكل من تطلع لمنافسة السيسي.

مرشح اللحظة الأخيرة

وبدا أن ترشح موسى للرئاسة كان مفاجأة حتى لحزبه. فقبل قليل من إغلاق باب الترشح في كانون الثاني-يناير، شاهد صحفيون ومصورون مساعدين لموسى وهم يهرولون أمام مقر الهيئة الوطنية للانتخابات للحاق بتقديم أوراق ترشحه قبل فوات الأوان.

وحتى ذلك اليوم، كان موسى رئيس حزب الغد ينظم فعاليات تؤيد ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وعلى الرغم من خوضه غمار الانتخابات ضد السيسي، إلا أن موسى، وهو أيضاً رجل أعمال، لا يزال يجاهر بتأييده لوزير الدفاع وقائد الجيش السابق وقال إنه يأمل أن يفوز السيسي.

وقال موسى في العديد من المقابلات إن ترك السيسي كمنافس وحيد لا يمثل "دورا إيجابياً لمصر".

وأضاف في مقابلة مع الإعلامي وائل الإبراشي على فضائية "دريم" الخاصة في كانون الثاني-يناير: "نرى أننا لنا دور إيجابي جدا في المنافسة، يعني ليست العملية فقط أننا دخلنا من هذا النازع الوطني فقط لا غير، لكن نحن أيضا نظرنا كحزب لدينا إمكانيات ودراسات إننا ننافس وننافس بجدية".

موسى خلال مقابلته مع الإعلامي المصري وائل الإبراشي

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برنامجه الانتخابي

ويقول موسى إنه لا يتفق مع السيسي في بعض السياسات، لا سيما تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ أواخر عام 2016 وشمل تعويم الجنيه المصري وتخفيض الدعم.

ويعد الرجل بمساعدة المزارعين وخفض الأسعار المرتفعة للسلع الأساسية وزيادة الأجور لمساعدة العديد من المصريين الذين يقولون إنهم يستطيعون شراء ما يكفي من الغذاء بشق الأنفس.

البعد عن الأضواء

وعلى مدى الأسابيع الماضية، لم يكن يظهر موسى علنا سوى في بعض المقابلات التلفزيونية، بينما تنتشر آلاف الملصقات التي تدعم السيسي في شوارع القاهرة.

واقتصرت أول مسيرة انتخابية علنية له في شوارع وسط القاهرة في الأغلب على صحفيين يتوقون إلى لمحة من منافس اللحظة الأخيرة وليس على المؤيدين.

مسيرة مؤيدة لترشح موسى مصطفى موسى

ورفض موسى إجراء أيه أحاديث صحفية مع وسائل إعلامية أجنبية، وقال لصحيفة "الأهرام" الحكومية: "لا أريد إجراء لقاءات أو حوارات مع قنوات أو وسائل إعلام أجنبية في مرحلة مليئة بالريبة وبها وضع غير مفهوم ولا أعرف كيف سيستثمرون ذلك اللقاء رغم علمي أنهم لن يستثمروا اللقاء ضدي بل ضد الرئيس السيسي وضد الدولة وهناك أهداف لديهم كلها شر".