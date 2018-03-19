في مؤشر جديد على عودة الدفء في العلاقات بين مصر وروسيا، هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بانتخابه لفترة رئاسية رابعة. ويأتي ذلك بعد فترة من البرود أعقبت سقوط الطائرة الروسية في سيناء 31 تشرن الأول/ أكتوبر 2015.
دفء للعلاقات المصرية الروسية
عودة لدفء العلاقات بين مصر وروسيا، منذ حادث سقوط طائرة روسية في مصر سنة 2015.
دفء للعلاقات المصرية الروسية
وذكر بيان للرئاسة المصرية الاثنين أن الرئيس "أشاد بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وروسيا وحرص الدولتين المستمر على تطويرها وتعزيزها، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين".
وكان الرئيس بوتين قد زار مصر مرتين منذ تولى الرئيس السيسي الحكم. وجمع الرئيسان ثمانية لقاءات بالمجمل، كان أولها عندما كان السيسي ما يزال وزيرا للدفاع.
وخلال زيارة بوتين الأخيرة للقاهرة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي تم الإعلان عن اتفاقات عسكرية واقتصادية بين البلدين، فضلا عن التوافق حول الملفات الشائكة في المنطقة مثل الصراع في سوريا والوضع في ليبيا.
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ويسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي للفوز بفترة رئاسية ثانية وأخيرة يسمح بها الدستور المصري وينافسه مرشح وحيد هو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، خلال الانتخابات التي تجري في 26 و28 مارس/ آذار.
وأظهرت النتائج النهائية لفرز أصوات الناخبين فوز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بولاية رابعة تمتد ست سنوات، بنسبة تزيد على 76% من أصوات الناخبين، متقدما بفارق كبير على منافسيه.