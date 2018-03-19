المهرجان الدولي لسينما حقوق الإنسان هو أحد أهم الفعاليات العالمية المكرسة للأفلام التي تتداول هذه القضية. جرت وقائع المهرجان في قلب مدينة جنيف السويسرية عاصمة حقوق الإنسان وذلك على التزامن مع دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في آذار/مارس الحالي. ونحتفل هذا العام بالذكرى السبعين لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العام لحقوق الإنسان في عام 1948.
الدورة 16 للمهرجان الدولي لسينما حقوق الإنسان
الدورة 16 للمهرجان الدولي لسينما حقوق الإنسان
المهرجان الدولي لسينما حقوق الإنسان هو أحد أهم الفعاليات العالمية المكرسة للأفلام التي تتداول هذه القضية.
فاز فيلم “غريب في الجنة” للمخرج غويدو هندريكس بالجائزة الكبرى “غراند بري” لأفضل فيلم وثائقي لهذه السنة.
#FIFDH18 – #PALMARES?: STRANGER IN PARADISE de Guido Hendrikx remporte le Grand Prix de Genève au #FIFDH18! Selon les membres du Jury Documentaires de Création ce film “saura déclencher un débat frais et rigoureux” et l'ont primé pour “son engagement aiguisé et intelligent”. pic.twitter.com/pdB0jx9TX1— FIFDH Genève (@fifdh) 17 mars 2018
تجري وقائع الفيلم الوثائقي الألماني في غرفة الصف في صقلية، حيث يواجه المدرس ثلاث مجموعات مختلفة من المستقبلين للاجئين الجدد، وفي كل مرة يشهد تعديل الموقف بشكل مختلف: الرفض في الجزء الأول، والتعاطف والترحيب في الجزء الثاني وفي الثالث يستعرض سياسة الهجرة الأوروبية الحقيقية بما فيها من القوانين والقواعد المعقدة. مخرج الفيلم يظهر كيف تصطدم أحلام اللاجئين بالواقع ويسوقنا إلى التفكير بجد في مواقفنا.
وحصلت سيسيل آليغرا على جائزة المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب عن فيلمها “ليبيا: حرب الاغتصاب” (ليبيا: تشريح الجريمة)
#FIFDH18 #PALMARES ?:— FIFDH Genève (@fifdh) 17 mars 2018
CecileAllegra</a> récompensée pour son film LYBIE-ANATOMIE D'UN CRIME par le prix de l'<a href="https://twitter.com/omctorg?ref_src=twsrc%5Etfw">omctorg dans la compétition Grands Reportages, pour son un film qui dissèque le phénomène tortionnaire et le viol comme arme de guerre en Libye. pic.twitter.com/k6xsAH6KtU
تقوم مئات الميليشيات المسلحة في ليبيا بالاختطاف والتعذيب والاغتصاب كسلاح منتظم للتدمير والإذلال. ويجري اغتصاب الرجال والنساء في السجون على السواء، ويأتي هذا كرد فعل من هؤلاء الأشخاص عن تهميشهم واضطهاد عائلاتهم عبر أجيال.
مخرجة أفلام وثائقية فرنسية – سيسيل آليغرا، تقول:
“إنها حقا آلة اغتصاب للإنسان، تدعم وتنظم بهدف فرض الهيمنة على المشهد السياسي في البلاد. إذ تبرز كامتداد للحرب بالاغتصاب، فيما تشكل محاولة خطيرة لإبعاد الذكور عن العمل السياسي في البلاد”.
#FIFDH18 #PALMARES?: Dans la compétition Fiction, le Prix du Jury des Jeunes recompense
matarajesus</a> qui a ému par son "esthétisme permanent", "l'excellent jeu d'acteur" et son affranchissement des "stéréotypes d'une jeunesse confrontée à la violence". <a href="https://t.co/zULxo0CMVb">pic.twitter.com/zULxo0CMVb</a></p>— FIFDH Genève (fifdh) 17 mars 2018
السينما تحمل رسالة ليس مجرد ترفيهية، وهذا المهرجان يسعى إلى نشر التحذير من الإثم الذي ينتشر والفظائع التي ترتكب حول العالم.