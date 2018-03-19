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الدورة 16 للمهرجان الدولي لسينما حقوق الإنسان

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الدورة 16 للمهرجان الدولي لسينما حقوق الإنسان

الدورة 16 للمهرجان الدولي لسينما حقوق الإنسان
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المهرجان الدولي لسينما حقوق الإنسان هو أحد أهم الفعاليات العالمية المكرسة للأفلام التي تتداول هذه القضية.

المهرجان الدولي لسينما حقوق الإنسان هو أحد أهم الفعاليات العالمية المكرسة للأفلام التي تتداول هذه القضية. جرت وقائع المهرجان في قلب مدينة جنيف السويسرية عاصمة حقوق الإنسان وذلك على التزامن مع دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في آذار/مارس الحالي. ونحتفل هذا العام بالذكرى السبعين لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العام لحقوق الإنسان في عام 1948.

فاز فيلم “غريب في الجنة” للمخرج غويدو هندريكس بالجائزة الكبرى “غراند بري” لأفضل فيلم وثائقي لهذه السنة.

تجري وقائع الفيلم الوثائقي الألماني في غرفة الصف في صقلية، حيث يواجه المدرس ثلاث مجموعات مختلفة من المستقبلين للاجئين الجدد، وفي كل مرة يشهد تعديل الموقف بشكل مختلف: الرفض في الجزء الأول، والتعاطف والترحيب في الجزء الثاني وفي الثالث يستعرض سياسة الهجرة الأوروبية الحقيقية بما فيها من القوانين والقواعد المعقدة. مخرج الفيلم يظهر كيف تصطدم أحلام اللاجئين بالواقع ويسوقنا إلى التفكير بجد في مواقفنا.

وحصلت سيسيل آليغرا على جائزة المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب عن فيلمها “ليبيا: حرب الاغتصاب” (ليبيا: تشريح الجريمة)

تقوم مئات الميليشيات المسلحة في ليبيا بالاختطاف والتعذيب والاغتصاب كسلاح منتظم للتدمير والإذلال. ويجري اغتصاب الرجال والنساء في السجون على السواء، ويأتي هذا كرد فعل من هؤلاء الأشخاص عن تهميشهم واضطهاد عائلاتهم عبر أجيال.

مخرجة أفلام وثائقية فرنسية – سيسيل آليغرا، تقول:
“إنها حقا آلة اغتصاب للإنسان، تدعم وتنظم بهدف فرض الهيمنة على المشهد السياسي في البلاد. إذ تبرز كامتداد للحرب بالاغتصاب، فيما تشكل محاولة خطيرة لإبعاد الذكور عن العمل السياسي في البلاد”.

السينما تحمل رسالة ليس مجرد ترفيهية، وهذا المهرجان يسعى إلى نشر التحذير من الإثم الذي ينتشر والفظائع التي ترتكب حول العالم.

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