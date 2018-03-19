الدورة 16 للمهرجان الدولي لسينما حقوق الإنسان

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بقلم: Euronews آخر تحديث: 19/03/2018 حجم النص Aa Aa

المهرجان الدولي لسينما حقوق الإنسان هو أحد أهم الفعاليات العالمية المكرسة للأفلام التي تتداول هذه القضية.