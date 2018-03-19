النشرة الموجزة من بروكسل ل19 آذار/مارس 2018

في هذه النشرة الموجزة من بروكسل،نستعرض أهم الأخبار المتعلقة بأوروبا والتي نرى أنها تصب في قلب اهتمامات قرائنا و متابعينا .في أخبارنا اليوم سلطنا الضوء على مواضيع متنوعة، تتراوح ما بين الاقتصاد والسياسة والرياضة و المال و الاعمال وشؤون المجتمع فضلا عن مناحي أخرى،تتعلق في مجملها بالشأن الأوروبي و تداعياته.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي ..الاتفاق على مرحلة انتقالية حتى نهاية 2020

توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إلى اتفاق على مرحلة انتقالية تمتد حتى نهاية 2020 بما يهييء الطريق لتحقيق الانفصال البريطاني عن الاتحاد لأوروبي بسلاسة.وتضمن الاتفاق حلا مؤقتا لمسألة الحدود مع إيرلندا حيث كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اعتبرته غير مقبول قبل وقت مضى. ويقضي الاتفاق المؤقت وضع حدود مع جمهورية ايرلندا على ان تظل ايرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي التابع للاتحاد الاوروبي في حال لم يتم التوصل إلى حل ناجع.

فرنسا تحث الاتحاد الأوروبي على التشدد مع إيران لإنقاذ الاتفاق النووي

حثت فرنسا الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على بحث فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب دورها في الحرب الأهلية السورية وبرنامجها للصواريخ الباليستية في إطار مساعي باريس لإقناع واشنطن بالحفاظ على الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع طهران.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمهل الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق حتى 12 مايو أيار “لإصلاح عيوب مروعة” تشوبه وإلا ستنسحب بلاده من الاتفاق برفض تمديد تعليق العقوبات الأمريكية على إيران. وكانت واشنطن وقعت الاتفاق في عهد باراك أوباما سلف ترامب.واستجابة لذلك الطلب عرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامج الصواريخ الباليستية ودورها في الحرب السورية وذلك وفقا لوثيقة سرية اطلعت عليها رويترز ونشرت تقريرا عنها الأسبوع الماضي.وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الاثنين لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه لمناقشة الملف الإيراني “نحن عازمون على ضمان احترام اتفاق فيينا” في إشارة للمدينة التي أبرم فيها الاتفاق النووي الإيراني.

المزارعون الأوروبيون يحتجون ضد المنتجت الزراعية القادمة من أميركا لجنوبية

أبدى المزارعون البلجيكيون خشية من مستقبل القطاع الزراعي الأوروبي.فقد خرجوا اليوم محتجين وعلى مرمى حجر من المؤسسات الأوروبية في بروكسل.هذا ويناقش اليوم وزراء الزراعة في دول الاتحاد الأوروبي قضايا غصلاح السياسة الزراعية المشتركة والتي تخول الدول الأعضاء بمزيد من المسؤوليات حيال السبل الكفيلة لاستثمار الاموال في قطاعات الزراعة بشكل خاص.كما تحدث المحتجون عن المنافسة غير العادلة حين يتعلق الأمر بالمنتجات الاوروبية ومسالة توزيعها بالجملة والتجزئة.

إيطاليا تصادر سفينة منعت إعادة مهاجرين إلى ليبيا

قالت منظمة خيرية إن محكمة إيطالية أمرت بمصادرة سفينة تابعة لها بتهمة أن طاقمها ساعد مهاجرين غير شرعيين بإنقاذ أكثر من 200 مهاجر من زوارق قبل أن يتحرك حرس السواحل الليبي لإعادتهم إلى أفريقيا.وتلقي القضية الضوء على المواجهة المشحونة للغاية بين المنظمات الإنسانية التي تسعى لإنقاذ الأرواح في البحار المفتوحة والسلطات الأوروبية التي تحاول تقليص أعداد من يقدمون على الرحلة الخطرة.وقال حرس السواحل الإيطالي إن المنظمة الخيرية الإسبانية (بروأكتيفا أوبن آرمز) انتشلت المهاجرين من زوارق مطاطية غير آمنة في المياه الدولية على مسافة 117 كيلومترا من الساحل الليبي يوم الخميس الماضي.وأضاف أن المنظمة تجاهلت أوامر بالابتعاد من حرس السواحل الليبي المسؤول عن انتشال المهاجرين في هذه المنطقة من البحر.