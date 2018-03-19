محمد بن سلمان: "للمرأة حرية اختيار اللباس المحترم الذي يناسبها"

في أول حديث لولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قناة أميركية قبيل زيارته إلى الولايات المتحدة الثلاثاء، أكد الأمير لقناة "سي بي إس" أن عمليات الإيقاف التي حصلت في "فندق الريتز" في إطار حملة مكافحة الفساد، كانت تتوافق مع قوانين المملكة.

وأكد الأمير الشاب (32 عاما) خلال المقابلة التي أجرتها معه، نورا أودونيل، في قصره بالرياض أن قرار التوقيف كان "ضروريا" قائلا: "ما قمنا به كان ضروريا جدا، وجميع الإجراءات كانت قانونية، وقد حصلنا على أكثر من 100 مليار دولار من تسويات مكافحة الفساد".

ونفى ولي العهد أن يكون جني الأموال هو الهدف من هذه الخطوة، موضحا أن السلطات السعودية ستعلن قريبا عن أسماء الأشخاص الذين ما يزالون قيّد الاعتقال، بعد أن تم الإفراج أن أغلب محتجزي فندق الريتز.

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مكافحة التطرف

وتطرق ابن سلمان إلى مكافحة الأفكار المتشددة في السعودية، واعدا أن تكشف بلاده قريبا "عما تبذله من مساع حثيثة لمواجهة التطرف"، وأوضح أنه "بعد عام 1979 كنا ضحايا لبعض الممارسات الدينية"، في إشارة إلى الثورة الإسلامية الإيرانية التي كان لها ارتدادات في جميع أرجاء الشرق الأوسط.

وأوضح ولي العهد في المقابلة التي أجريت باللغة العربية أن السعودية خلال الـ40 عاما الأخيرة لاتشبه ما كانت عليه في سنوات الستينات السبعينات، قائلا: "قبل عام 1979 كنا نعيش حياة طبيعية مثل بقية دول الخليج"، وأعطى أمثلة، بأن النساء "كن يقدن السيارات، وكانت توجد دورٌ للسينما".

وأضاف : "أطلب من المشاهدين استخدام هواتفهم الذكية للتأكد من ذلك. يمكنهم البحث في غوغل عن السعودية في السبعينات والستينات، وسيرون السعودية الحقيقية من خلال الصور".

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الإخوان المسلمون

ردا على سؤال بشأن القضاء على التشدد في النظام التعليمي داخل المملكة، أجاب "بالطبع سنقضي على التشدد، فلا توجد دولة في العالم تقبل أن تعرض نظامها التعليمي للغزو من جماعة متطرفة"، في إشارة إلى الإخوان المسلمين.

وتعهد بإنهاء "فكر عناصر جماعة الإخوان المسلمين الذي غزا المدارس السعودية"، على حدّ تعبيره.

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لا وجود لنص ديني يوجب ارتداء العباءة السواء

وألمح ابن سلمان إلى إمكانية السماح للمرأة السعودية بعدم ارتداء العباءة السوداء، معتبر أن "الدين لم ينص على وجوب ارتداء عباءة سوداء أو غطاء أسود"، كما أوضح أن "القرار يعود إلى المرأة نفسها في اختيار اللباس المحتشم والمحترم الذي تريد".

وأشار الأمير إلى أن معارضة اختلاط الجنسين "تخالف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون"، واصفا من يشددون على عدم الاختلاط بأنهم "متطرفون". وكشف أن المملكة ستطرح قريبا قانونا لمساواة راتب المرأة بالرجل.

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أنا لست غاندي أو مانديلا

وعن حياته قال الأمير بأنه "شخص غني وليس فقيرا"، موضحا أنه مازال يعيش مثلما كان قبل عشرين عاما، أي قبل تولي أية المناصب، موضحا " أنا لست غاندي أو مانديلا، أنا ابن عائلة حاكمة موجودة منذ مئات السنين، قبل تأسيس المملكة العربية السعودية، ونمتلك الكثير من الأراضي".

وعن الصعوبات التي يواجهها في تطبيق خطته الطموحة في تطوير المملكة العربية السعودية قال ولي العهد: "التحدي الأكبر والأول الذي يواجهنا هو أن يؤمن الناس بما نقوم به".

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