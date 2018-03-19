ماي: الاستنتاج الوحيد هو ضلوع روسيا في تسميم الجاسوس سكريبال

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ألقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاثنين باللوم على روسيا في قضية تسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته بمدينة سالزربي بإنجلترا.

ورفضت ماي نفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقوف بلاده وراء تسميم سكريبال.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تطرق للقضية لأول مرة يوم الأحد، وقال إنه من الهراء القول إن موسكو قامت بتخطيط وتنفيذ عملية التسميم.

وعند سؤالها عمّا إذا كان الرئيس الروسي يكذب، قالت ماي لشبكة سكاي للأخبار: "أنا واضحة في أنّ ما رأيناه يظهر أنه ليس هناك استنتاج آخر سوى أن الدولة الروسية هي المسؤولة عما حدث في شوارع سالزبري".

ويقبع سكريبال وابنته بالعناية المركزة لإحدى المستشفيات الإنجليزية منذ وقوع الحادث في الرابع من آذار-مارس.

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