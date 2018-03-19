مغامرات يابانية: مدينة الينابيع الحارة - بيبو

" ما يشاع من أن المهاجرين بيتفيدون من نظام المساعدة الاجتماعية،لا أساس له من الصحة،وهذا الامر قد عمل على خلق جو من الإحساس المعادي للأجانب في بلجيكا وأوروبا. يستغلون"

روت شريمبلينغ منظمة أطباء العالم