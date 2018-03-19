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مغامرات يابانية: مدينة الينابيع الحارة - بيبو

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مغامرات يابانية: مدينة الينابيع الحارة - بيبو

مغامرات يابانية: مدينة الينابيع الحارة - بيبو
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دعوة للغوص في مياه الأونسين، الينابيع الساخنة لبلدة بيبو، لقضاء وقت من الاسترخاء والرفاهية.

في مغامراتنا اليابانية، نتوجه إلى جزيرة كيوشو في بلدة بيبو التي تضم الكثير من الينابيع الطبيعية الساخنة التي تسمى “أونسين”.

“في اليابان، تتحول حرارة الأرض إلى تجربة سماوية بالنسبة للسياح الذين يزورون مدينة بيبو “، يقول مراسلنا دوني لوكتيه الذي توجه اليها.

الاستحمام والتأمل

بعض هذه الينابيع تدعو إلى التأمل، وبعضها الآخر إلى الاستحمام. هنا، حرارة المناخ تلائم النباتات الاستوائية وحتى التماسيح، تقدم مياه الـ“أونسين” الاسترخاء والراحة الصحية.

“تضم بيبو أكبر وأغنى مجموعة من الينابيع الساخنة. لا يوجد مكان آخر مثله. لهذا تعد هذه المدينة العاصمة العالمية للأونسين“، يقول خبير في الأونسين، Keiichirou Kawaguchi.

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