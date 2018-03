مغامرات يابانية: مدينة الينابيع الحارة - بيبو

“في اليابان، تتحول حرارة الأرض إلى تجربة سماوية بالنسبة للسياح الذين يزورون مدينة بيبو “، يقول مراسلنا دوني لوكتيه الذي توجه اليها.

Sand baths in Beppu, Japan were a fascinating experience: you spend 10-15 minutes buried to your neck in the black sand which is hot, wet and heavy with geothermal steam. Those are very popular, so you have to sign up in advance. ♨ #VisitJapan pic.twitter.com/KLLPNgDuZw