في مغامراتنا اليابانية، نتوجه إلى جزيرة كيوشو في بلدة بيبو التي تضم الكثير من الينابيع الطبيعية الساخنة التي تسمى “أونسين”.
مغامرات يابانية: مدينة الينابيع الحارة - بيبو
مغامرات يابانية: مدينة الينابيع الحارة - بيبو
دعوة للغوص في مياه الأونسين، الينابيع الساخنة لبلدة بيبو، لقضاء وقت من الاسترخاء والرفاهية.
“في اليابان، تتحول حرارة الأرض إلى تجربة سماوية بالنسبة للسياح الذين يزورون مدينة بيبو “، يقول مراسلنا دوني لوكتيه الذي توجه اليها.
Sand baths in Beppu, Japan were a fascinating experience: you spend 10-15 minutes buried to your neck in the black sand which is hot, wet and heavy with geothermal steam. Those are very popular, so you have to sign up in advance. ♨ #VisitJapan pic.twitter.com/KLLPNgDuZw— Denis Loctier (@Loctier) 12 mars 2018
الاستحمام والتأملبعض هذه الينابيع تدعو إلى التأمل، وبعضها الآخر إلى الاستحمام. هنا، حرارة المناخ تلائم النباتات الاستوائية وحتى التماسيح، تقدم مياه الـ“أونسين” الاسترخاء والراحة الصحية.
“تضم بيبو أكبر وأغنى مجموعة من الينابيع الساخنة. لا يوجد مكان آخر مثله. لهذا تعد هذه المدينة العاصمة العالمية للأونسين“، يقول خبير في الأونسين، Keiichirou Kawaguchi.
Sand baths in Beppu, Japan were a fascinating experience: you spend 10-15 minutes buried to your neck in the black sand which is hot, wet and heavy with geothermal steam. Those are very popular, so you have to sign up in advance. ♨ #VisitJapan pic.twitter.com/KLLPNgDuZw— Denis Loctier (@Loctier) 12 mars 2018