عيد النوروز: تعرف على مظاهرالاحتفال بالعام الإيراني الجديد

يمتد الاحتفال بعيد النوروز أو العام الإيراني الجديد بمثل هذا الوقت من كل عام عبر أكثر من 14 دولة بقارتي أوروبا وآسيا.

وبالرغم من هذا الانتشار الواسع إلا أن الكثير من الناس لا يعلمون ما هو عيد النوروز ولماذا ومتى يتم الاحتفال به.

من يحتفل به؟

النوروز هو الاحتفال بولادة الطبيعة مرة أخرى بعد فصل الشتاء الطويل. لذلك يأتي دائما في بداية فصل الربيع معلناً بداية عام جديد بدول ألبانيا ومقدونيا وجورجيا وتركيا بأوروبا، وإيران والهند وباكستان وكازخستان وقرغيستان وطاجكستان وأذربيجان وتركمنستان والعراق بآسيا.

ويحتفل أكثر من 300 مليون نسمة بعيد النوروز يوم 20 آذار-مارس من كل عام.

وتعني كلمة نوروز باللغة الفارسية "يوم جديد" بالعربية، فترمز لحياة جديدة تبدأ بازدهار الورود وتساوي أزمنة الليل والنهار.

مظاهر الاحتفال

تختلف مظاهر الاحتفال بعيد النوروز باختلاف الدول التي تحتفل به، ففي إيران، يقوم السكان بتنظيف بيوتهم فيما يسمونه آخر يوم بالعام وانتهاء الفصل البارد.

كذلك يقوم الإيرانيون بطقس يدعى "ليلة الشعلة" حيث يقوم الصغار بإشعال الألعاب النارية بينما يقوم بعض الكبار بالقفز فوق أكوام صغيرة من النيران المشتعلة.

وتستمر الاحتفالات الإيرانية بالعيد لمدة 14 يوماً لتشمل إحياء لذكرى الأموات وتبادل الحلوى والزيارات والخروج للتنزه وإقامة حفلات الشواء وغيرها من الأنشطة التي تقام خارج المنازل.

ويتميز الاحتفال بإقامة المآدب التي تحتوي على عدد من المكونات والعناصر المحددة طبقاً لمعتقدات فارسية فيتم فرش الطاولات بسبعة مكونات تبدأ أسماؤها جميعاً بحرف السين ويُسمى التقليد باللغة الفارسية "هاف سين".

رقصات للاحتفال بعيد النوروز بطاجيكستان

تاريخ الاحتفال

ويعود الاحتفال بالنوروز لحوالي 3500 عام، وقد أدرجته منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة "اليونيسكو"، ضمن أعياد التراث الثقافي وتحتفل به يوم 21 آذار-مارس من كل عام منذ العام 2016.

وبدأ الاحتفال بالعيد عبر أصحاب الديانة الزرادشتية الفارسية القديمة، وهي الديانة التي تعود إلى مؤسسها زرادشت، الذي أعطى قدراً كبيراً وأهمية روحانية للنار.

وكأعياد عيد الميلاد وغيرها من الأعياد التي تتميز بوجود شخصية خيالية تمثلها، يتميز النوروز بشخصية حاجي فيروز، الذي يقوم بتحية المارة طوال أثناء فترة الاحتفالات بالشوارع مرتدياً ملابس براقة.

إقرأ أيضاً:

عيد النيروز في أذربيجان

الإيرانيون يحتفلون بالنيروز في لندن