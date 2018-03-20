حادثة دهس تدفع "أوبر" لتعليق اختبارات الطرق للسيارات ذاتية الدفع

علّقت شركة "أوبر" جميع اختبارات الطرق للسيارات ذاتية الدفع في الولايات المتحدة وكندا إثر حادثة الدهس التي تسببت فيها سيارة من هذه الفئة في ولاية أريزونا الأمريكية.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الشرطة الأمريكية قولها إن سيارة أوبر ذاتية القيادة دهست امرأة في إحدى ضواحي مدينة فينكس بأريزونا، وتم نقل المصابة إلى المشفى إلا أنها توفيت متأثرة بجراحها.
وكانت الضحية إيلين هرزبرج "49 عاماً" تعبر الشارع عندما صدمتها سيارة رباعية الدفع ذاتية القيادة، في حادث هو الأول من نوعه لهذا الفئة من السيارات.
وتجرى الشرطة المحلية تحقيقات حول ملابسات الحادث، والذي أثار تساؤلات خطيرة حول مدى أمان تكنولوجيا القيادة بدون سائق.
وأعلنت شركة "أوبر" بعد الحادث، إنها أوقفت اختبارات سياراتها ذاتية القيادة، في أربع مدن أمريكية، وهي تمب، سان فرانسيسكو، بتسبرج وتورونتو.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "الفاينانشال تايمز" أن حادثة الدهس التي شهدتها أريزونا قد سلّطت الضوء على نظام السير في الولاية والذي يبدي تساهلاً مع السيارات ذاتية القيادة، على حد قول الصحيفة.