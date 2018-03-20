"الريح العاصف" يضرب ولاية ألاباما الأمريكية

تشهد ولاية ألاباما عواصف شديدة، أدت إلى تدمير العديد من المنازل، كما اقتلعت أشجارا. الريح العاصف بات تهديدا ل 29 مليون شخص، في الولاية وعلى حدودها .

وأبلغت مدن في شمال ألاباما السلطات بسبب انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي يشكل خطرا على حياة السكان وخاصة بسبب موجة البرد القارس التي تمر بها القارة الأمريكية والقارة العجوز.

وفي مقاطعة ليمستون، وهي مقاطعة في ولاية ألاباما على حدود تينيسي، نشر مكتب عمدة المقاطعة صوراً على الإنترنت لمنازل مهدمة وأسطح منهارة.

و تم إغلاق العديد من الطرق بسبب سقوط خطوط وأعمدة الكهرباء. ولم ترد أي تقارير عن سقوط قتلى ومصابين بسبب شدة الرياح.