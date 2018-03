منتدى "كرانس مونتانا": "إفريقيا والتعاون جنوب - جنوب"

“نحن سعداء جدا للقائنا بالعائلة الإفريقية في المغرب من أجل تبادل الخبرات ومشاركة الرؤى، في محاولة للتوصل إلى رؤى وخبرات أفضل في قضايا مثل الزراعة ومصادر الطاقة المتجددة والسياحة البيئية. وأعتقد أن مدينة الداخلة أصبحت في هذه الأيام عاصمة للقارة”.

للمرة الأولى منذ أن نقل منتدى كرانس مونتانا إلى مدينة الداخلة عام 2015، يشارك رئيس الحكومة المغربية في هذه الفعاليات المهمة بالنسبة للقارة الإفريقية.

وشجع سعد الدين العثماني الاستثمارات والتبادل بين دول القارة الإفريقية.

رئيس الحكومة المغربية – سعد الدين العثماني، يقول:

“هناك صحوة إفريقية جديدة لربط العلاقات بين الدول الإفريقية في العديد من المجالات سواء على مستوى التعاون الاقتصادي أو الثقافي أو التجاري يجب علينا زيادة التعاون بين جميع الدول الإفريقية على كافة المستويات. للأسف لا تزال التبادل التجاري والاستثماري ضعيف”.

كان ملك الزولو الجنوب إفريقي غود ويل زويلتيني نجم المدعوين لهذه الدورة، الذي حضر برفقة وفد من 14 عضوا. وكانت المشاركة التقليدية الأكثر تأثيرا. فقد أضافت إلى أهداف المنتدى، مكافحة الفقر وقضية هجرة الشباب، ما يشغل المجتمع الإفريقي بشكل كبير.

ملك الزولو – غود ويل زويليتيني، يقول:

“هناك الكثير من الفقر في إفريقيا، ويؤلمني جدا أن أرى الكثير من الناس يهاجرون إلى دول أخرى، إنه شيء مؤلم حقا أن ترى الكثير من الناس يفرون من أوطانهم”.

من بين الشخصيات العالمية التي شاركت في هذه الفعاليات، *نائب وزير داخلية زامبيا السابقة غريس نجاباو*، التي أثارت قضية دور المرأة، وسلطت الضوء على القيادة النسائية، إذ أشارت إلى أنه حان لها الوقت لتقول لا للرجال، وأنه من المهم معرفة كيف يقدم الموضوع للرجل للسماح للمرأة بلعب دورها المناسب في المجتمع الإفريقي.

Grace Njapau, former Dep. Minister of Home Affairs, #Zambia, insisted on the possibilities offered by #CMF18 to prepare Africa’s future. pic.twitter.com/qgqRWhjqtL — Crans Montana Forum (@CransMontanaF) 16 mars 2018

نائب وزير الداخلية الزامبية السابقة – غريس نجاباو، يقول:

“يسعى الرجل إلى تهميش المرأة، لكننا نقول لا. إننا تجاوزنا ذلك. ونحتاج كنساء لأن نتوحد، نحتاج أن نعرف ماذا نريد أن نفعل، وعلينا أولا أن ندرك من نحن، نحن نساء يمكنهن أن يغيرن العالم ويغيرن إفريقية”.

يتطلب مستقبل إفريقيا *التنمية المستدامة والأمن الغذائي والزراعي والطاقة المتجددة*، وإن “التعاون جنوب – جنوب” والتحديات المختلفة في وجه إفريقيا كانت في مركز اهتمام أعمال المنتدى.

تم تمثيل 49 دولة إفريقية في هذه السنة، تكافح من أجل مستقبل أفضل لإفريقيا.

مستشار الرئيس السنغالي سليمان فول أشار إلى أن الوحدة بين الدول الإفريقية تعزز التنمية بالنسبة لإفريقيا.

مستشار الرئيس السنغالي – سليمان فول، يقول:

“تشكل عملية التنمية قضية فكرية، إن اقتنع الأفارقة، أن قارتنا مع هذا الحجم من الغنى يمكنها أن تصبح رائدا عالميا. بهذه القناعة والعقلية، يمكننا أن نكسب وخاصة من خلال وحدتنا”.

ترأس رئيس منتدى كرانس مونتانا مراسم تقليد الجوائز إلى جانب رعاة المنتدى، تميز القس جيسي جاكسون والعديد من الشخصيات مع الرئيس الهاييتي السابق ميشيل مارتيلي الذي تسلم جائزة المؤسسة لعام 2018. كما تسلم نفس الجائزة رئيس البرلمان في سيدياو مصطفى سيسي لو إضافة إلى السيدة الأولى في جزيرة بالاوس ديبي ريمينغيسو.

Congratulations to our very special guests : Debbie Remengesau, Moustapha Cissé Lo and Michel Martelly, who received the Prix de la Fondation 2018 for their great achievements #CMF18 pic.twitter.com/kEw2htyt5b — Crans Montana Forum (@CransMontanaF) 17 mars 2018

وأعربالسابق للفترة 2011 – 2016، عن أمله بأن تنضم بلده إلى الاتحاد الإفريقي.

رئيس هايتي الأسبق – ميشيل مارتيللي، يقول:

“هايتي هي إفريقيا. نحن أفارقة بالدم والبشرة والثقافة، نحن جالية إفريقية نحن أبناء إفريقيا، لذا نحن ننتمي إلى إفريقيا. نحن فعلا يجب أن ننضم إلى الاتحاد الإفريقي.

قام المنتدى بتعيين نحو 40 قائدا جديدا لمستقبل 2018. من بينهم أمير الهند ومجموعة منساوي آتري وابنة أمير الهند سانيوجيتا آتري.

At the #CMF18 in #Dakhla we are glad to welcome a new generation of leaders for tomorrow. We pay tribute to their commitment and energy. pic.twitter.com/rxebZdrFAM — Crans Montana Forum (@CransMontanaF) 17 mars 2018

أمير الهند ومدير مجموعة 18 إس جي – منساوي آتري، يقول:

“استلمنا اليوم شهادة القادة الجدد للغد، المتعلقة بالجيل الشاب الذي له الشرف أن يتسلمها اليوم، لأنني فعلا أتطلع للمستقبل لفعل شيء مختلف في منتدى كرانس مونتانا. وأود أن أرى أناسا أكثر من بلادي في هذه الساحة”.

The Crans Montana Forum continues aboard the GNV Rhapsody #CMF18 – during the cruise follow the conferences about #maritime transport and the fight against #climatechange pic.twitter.com/4DAQVWb3j0 — Crans Montana Forum (@CransMontanaF) 18 mars 2018

بعد يومين من تبادل الأراء والمشاركات حول مواضيع مختلفة، اختتم المنتدى الجزء الأول من فعالياته في الداخلة يوم السبت الماضي، وتقام فعاليات الجزء الثاني من المنتدى على متن السفينة الفاخرة “رابسودي” التي تقل المشاركين إلى الدار البيضاء.

تقرير موفدة يورونيوز: كوثر وكيل