الوليد بن طلال ينفي تعرضه للتعذيب ويقول سأنسي وأسامح

قال رجل الأعمال والأمير السعودي، الوليد بن طلال، إنه يؤيد الحملة التي بدأتها السلطات في المملكة لمكافحة الفساد، والتي احتجز بموجبها مع آخرين لنحو ثلاثة أشهر في فندق ريتز كارلتون بالرياض نافيا أن يكون قد تعرض للتعذيب.