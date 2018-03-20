فيديو: شوارع مصر تكتسي بلافتات لتأييد عبد الفتاح السيسي

في البر أو بالبحر وأينما تذهب في مصر هذه الأيام سترى لافتات ضخمة أٌقيمت تأييداً للرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام من بدء الانتخابات الرئاسية المصرية.

وأشارت وكالة رويترز في تقرير لها إلى تنظيم مواطنين مصريين لمسيرات وندوات لتأييد السيسي، الذي لا ينافسه سوى مرشح واحد بالسباق الرئاسي، وهو رجل الأعمال المغمور موسى مصطفي موسى.

ويثق مؤيدو السيسي في قدرته على قيادة مصر خلال الفترة القادمة، حتى أن منهم من قال لرويترز إنه يعطيه تفويضاً لإدارة الدولة عوضاً عن مجرد صوت بالانتخابات.

للمزيد عن الانتخابات المصرية:

موسى في مواجهة السيسي.. مرشح اللحظة الأخيرة ينقذه من فوز بالتزكية

الأمم المتحدة تنتقد مناخ "الترهيب" السائد في مصر قبل الانتخابات

خالد علي ينسحب من سباق الرئاسة المصرية

ويدور كل هذا في ظل ابتعاد موسى عن الأنظار في وقت يتوقع من كل مرشح أن يسعى للحشد من أجل جذب أكبر عدد ممكن من الأصوات.

وعلى الرغم من ترشحه، إلا أن موسى لا يزال يعلن تأييده للسيسي، كما أن تصريحاته عادة ما ترسخ لفكرة أن وجوده كمرشح آخر يصب في مصلحة الشكل العام للدولة المصرية برئاسة السيسي لها، أي أنه لا يطرح نفسه كبديل للرئيس الحالي.

ولم يظهر لموسى مؤيدين سوى خلال مسيرة واحدة اقتصرت الأعداد فيها على بضعة أشخاص يحملون لافتات تأييد له.