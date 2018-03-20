أوروبا على طريق تعميم الاستفادة من خدمة " الواي فاي"

قامت المفوضية الأوروبية بوضع لبنات لإنجاز مشروع يطمح إلى توفير خدمة الاتصال اللاسلكي بشبكة الأنترنت الواي فاي، في بعض الأماكن العامة مجانا. وحددت المفوضية قائمة بمختلف المشاريع بقصد تحقيق هذه الرؤية الرقمية لتدشين منصة لتوفير خدمة الاتصال اللاسلكي بشبكة الأنترنت الواي فاي، في عدة أماكن عامة بشكل مجاني.

ربط أوروبا بأكملها بمحطات خدمة الاتصال اللاسلكي بشبكة الأنترنت الواي فاي الواي كان يشكل أحد التحديات التي رسمت معالمها المفوضية الأوروبية. حيث شرعت المؤسسات الاوروبية بفتح قوائم من أجل تسجيل البلديات المهتمة بتنفيذ هذه الرؤية.وتبدأ عملية الترويج لتنفيذ المشاريع في شهر أيار-مايو من العام الجاري.

"يطمح مشروعنا إلى تغطية مناطق لم تستفد من خدمة الواي فاي، تقول ماريا غابرييل، المفوضة الأوروبية المسؤولة عن الشؤون الرقمية. "لذا، فإن الهدف واضح للغاية، هو أن يكون هناك اتصال في جميع أنحاء أوروبا بحيث يمكن لكل منطقة أن تستفيد من الخدمة".

الميزانية الإجمالية لتحقيق هذا المشروع تبلغ 120 مليون يورو خلال عامين ويتجلى ذلك على شكل قسائم بقيمة 15000 يورو. سيتم استخدام هذه القسائم لتثبيت أكشاك الواي فاي في المكتبات أو المتاحف أو الحدائق العامة أو الأماكن العامة. وستكون البلديات مسؤولة عن صيانة المرافق. وأوضحت الفوضية الاوروبية أن هذه الخدمة مجانية ودون الاستفادة من جمع البيانات الشخصية.