الدورة16 للمهرجان الدولي لسينما حقوق الإنسان (2)

ذهبت جائزة هذه السنة “غراند بري” للأفلام الروائية إلى فيلم “آيات النسيان” لمخرجه علي رضا خاتمي.

#FIFDH18 – #PALMARES ?: Le Grand Prix Fiction récompense #AlirezaKhatami pour LES VERSETS DE L’OUBLI. Un film sur un sujet grave et intemporel, “où la difficulté de vivre sous une dictature mais aussi d’y mourir, est exploré avec un esthétisme impressionnant” selon le Jury. pic.twitter.com/Xi31WrdAsp — FIFDH Genève (@fifdh) 17 mars 2018

تدور حكاية الفيلم الفلسفية حول حارس مقبرة مسن (لعب هذا الدور الممثل والمخرج الإسباني خوان مارغاللو)، أطلق مبادرة لإقامة مراسم لائقة لدفن رفات شابة قتلت خلال احتجاجات مدنية. تمزج القصة بين الرموز الشعرية والسريالية بالنسبة لمسن فقد ابنه. بالنسبة لمخرج الفيلم (الذي عمل مع المخرج أنطوان إيبيريل في فيلم الفردوس الآن)، كان أحد مصادر إلهامه، هو جيل الجنود الذين فقدوا في الحرب العراقية- الإيرانية.

*المخرج علي رضا خاتمي*، يقول:

“إنها قصة عامة، لأن كل شخص، بصرف النظر عن أصله، يمكن أن تكون له علاقة بالفقدان، وكل شخص يدرك مدى ألم أن تفقد شخصا تحبه”.

ومنحت* مؤسسة مغنية الأوبرا بربارة هندريك “جائزة السلام والمصالحة”* للفيلم الوثائقي “عمال النظافة” للمخرجين الألمانيين موريتز ريزفيك وهانز بلوك.

#FIFDH18 – #PALMARES?: Le Jury Documentaires de Création décerne le Prix Gilda Vieira de Mello à THE CLEANERS, où #MoritzRiesewieck & #HansBlock explorent avec brio les défis du digital et des nouveaux complexes informatico-industriels. pic.twitter.com/jbpvLOe1lt — FIFDH Genève (@fifdh) 17 mars 2018

يحكي الفيلم عن صناعة ظل مخفية للنظافة الرقمية، حيث قواعد الإنترنت مثل “فيس بوك، يوتيوب، تويتر” تتخلص من العنف ومواقع الدعارة والمحتويات السياسية. الرقابة على عالمنا الرقمي.

*المخرج الألماني – موريتز ريزفيك*، يقول:

“هذا العالم الافتراضي غير منظم بطريقة ديمقراطية. ما يمكن قوله عن الشبكة ليس مقررا بالأغلبية، وليس مقررا عن طريق البرلمان أو مؤسسة أخرى كما في العالم الديمقراطي الموازي. إنه مقرر عن طريق مجموعة من الناس في وادي السيليكون، التي تتحمل المسؤولية النهائية، إنه في يد شاب فيليبيني يراقب وينفذ.

وذهبت جائزة لجنة الشباب للتحكيم إلى فيلم “نباح الكلاب البعيد” للمخرج الدنماركي *سيمون ليرينغ ويلمونت*، الذي لم يتمكن من الحضور، فأرسل رسالة فيلمية إلى جنيف.

#FIFDH18 #PALMARES ?: le Prix du Jury des Jeunes de la Compétition Doc de Création revient à THE DISTANT BARKING OF DOGS de Simon Lereng-Wilmont. “Une histoire à hauteur d’enfants, qui transporte dans une recherche esthétique au milieu du conflit ukrainien”, selon le Jury. pic.twitter.com/hdMzQl4B5m — FIFDH Genève (@fifdh) 17 mars 2018

تدور أحداث الفيلم حول صبي يتيم في العاشرة من عمره، الذي يترعرع في كنف جدته، بالقرب من خط الجبهة الفاصل بين القوات الأوكرانية والقوات الموالية لروسيا في مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا. يعرض الفيلم الوثائقي بطريقة شعرية تأثير الحرب على حياة الطفل.

(سبق وحصل هذا الفيلم على جائزة مهرجان الأفلام الوثائقية في أمستردام كأفضل فيلم والجائزة الكبرى لمهرجان تيسالونيكي للأفلام الوثائقية)

نحو 35 ألف شخص حضروا المهرجان والنقاشات في المهرجان الدولي لسينما حقوق الإنسان.