استدعت الشرطة الفرنسية الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، ووضعته رهن الإيقاف التحفظي على ذمة التحقيق في نانتير، بشأن تمويل حملته الانتخابية التي فاز فيها سنة 2007.
نيكولا ساركوزي رهن الإيقاف التحفظي على ذمة التحقيق بشأن تمويل حملته الانتخابية
شرطة نانتير هي التي تحقق بشأن تمويل حملة الرئيس الفرنسي الأسبق سنة 2007.
نيكولا ساركوزي رهن الإيقاف التحفظي على ذمة التحقيق بشأن تمويل حملته الانتخابية
وهذه هي المرة الأولى التي يتم الاستماع فيها إلى ساركوزي بخصوص هذا الموضوع، منذ أن فتح ملف قضائي بهذا الشأن سنة 2013. ويمكن أن تمتد مدة إيقاف ساركوزي 48 ساعة.
وكان موقع ميديا بارت الفرنسي نشر وثيقة ليبية تكشف عن تمويل السلطات الليبية في عهد القذافي لحملة نيكولا ساركوزي الانتخابية.
وقد تقدمت التحقيقات القضائية إلى حد كبير، إلى درجة زادت معها الشكوك المحيطة بحملة الرئيس الفرنسي السابق.
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