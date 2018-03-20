طقوس إفراغ "البريد" من شقوق "حائط المبكى" في القدس
شهد "حائط المبكى" في القدس اليوم الثلاثاء حملة لإخراج أوراق هي عبارة عن "صلوات مكتوبة" أحكم أصحابها إدخالها بين شقوق حجارة الحائط الذي يعد مكاناً ذو قدسية لدى اليهود.
ويقوم عمال النظافة بهذا العمل مرتين في العام برفقة حاخام حائط المبكى الذي يشرف على عملية جمع الأوراق ثم نقلها إلى جبل الزيتون في القدس وفقاً للطقوس اليهودية.
ويعتبر اليهود حائط المبكى أو الحائط الغربي (البراق) الواقع أسفل باحة حرم المسجد الأقصى آخر بقايا المعبد اليهودي (الهيكل) الذي دمره الرومان في العام 70 ميلادي، وهو أقدس الأماكن لديهم.