قال أيمن بوراس المتحدث باسم سيف الإسلام القذافي في مؤتمر صحفي عقد الإثنين بالعاصمة التونسية إن نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي سيتقدم رسميا للانتخابات الرئاسية في ليبيا إذا أجريت في موعدها في أيلول/ سبتمبر المقبل.
سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2018 في ليبيا
سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا
سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2018 في ليبيا
وقال بوراس خلال الندوة إن سيف الإسلام القذافي "سيطل بنفسه" قريبا على الليبيين لعرض "مشروع متكامل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا" لقيادة البلاد، موضحا أن هدفه هو أن يكون طرفا في الحياة السياسية "لإعادة بناء ليبيا".
وأوضح بوراس أن سيف الإسلام "أصبح يتمتع الآن بكافة الصلاحيات القانونية التي تخوله الترشح إلى الانتخابات الرئاسية"، بعد أن تم إسقاط جميع التهم عنه من قبل "محكمة الزنتان وقانون العفو العام الصادر عن برلمان ليبيا".