النشرة الموجزة من بروكسل ل20 آذار/مارس 2018

في هذه النشرة الموجزة من بروكسل،نستعرض أهم الأخبار المتعلقة بأوروبا والتي نرى أنها تصب في قلب اهتمامات قرائنا و متابعينا .في أخبارنا اليوم سلطنا الضوء على مواضيع متنوعة، تتراوح ما بين الاقتصاد والسياسة والرياضة و المال و الاعمال وشؤون المجتمع فضلا عن مناحي أخرى،تتعلق في مجملها بالشأن الأوروبي و تداعياته.

أوروبا على طريق تعميم الاستفادة من خدمة “ الواي فاي”

قامت المفوضية الأوروبية بوضع لبنات لإنجاز مشروع يطمح إلى توفير خدمة الاتصال اللاسلكي بشبكة الأنترنت الواي فاي، في بعض الأماكن العامة مجانا. وحددت المفوضية قائمة بمختلف المشاريع بقصد تحقيق هذه الرؤية الرقمية لتدشين منصة لتوفير خدمة الاتصال اللاسلكي بشبكة الأنترنت الواي فاي، في عدة أماكن عامة بشكل مجاني.

ربط أوروبا بأكملها بمحطات خدمة الاتصال اللاسلكي بشبكة الأنترنت الواي فاي الواي كان يشكل أحد التحديات التي رسمت معالمها المفوضية الأوروبية. حيث شرعت المؤسسات الاوروبية بفتح قوائم من أجل تسجيل البلديات المهتمة بتنفيذ هذه الرؤية.وتبدأ عملية الترويج لتنفيذ المشاريع في شهر أيار-مايو من العام الجاري.

الاتحاد الأوروبي يتعهد بمنح 70 مليون يورو لدعم محطة تحلية المياه بغزة

انعقد ببروكسل اليوم مؤتمر المانحين حيث تقرر تخصيص مبلغ مالي يقدر ب 456 مليون يورو لدعم محطة تحلية المياه بغزة.المؤتمر الذي أشرف على تنظيمه الاتحاد الاوروبي و السلطة الفلسطينية حضره ممثلو عدد كبير من الدول الإسلامية، والعربية، والأوروبية، والمؤسسات الدولية، منهم: فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، ومالطا، والبرتغال، وسلوفاكيا، واسبانيا، والنرويج، والسويد، وسلوفينيا، والأردن، والكويت، والمغرب، والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية،والرباعية الدولية، وسلطة المياه الفلسطينية، والاتحاد الأوروبي، والرباعية الدولية، والاتحاد من أجل المتوسط.

ميركل: على الاتحاد الأوروبي انتهاج سياسة مشتركة تجاه روسيا والصين

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن على الاتحاد الأوروبي أن ينتهج سياسة مشتركة تجاه روسيا والصين.وقالت ميركل عبر مترجم في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي “يجب أن تكون لدينا سياسة مشتركة تجاه روسيا والصين”.وأضافت ميركل أيضا أن مستقبل الاتحاد الأوروبي بأسره مهم لحكومتها وليس فقط مستقبل منطقة اليورو أو بعض مجموعات الدول الأخرى.وتطبق المحطة تقنية لتحلية المياه تتسم بالكفاءة والابتكار تسمح للمضخات بالعمل باستخدام كهرباء متوسطة الجهد بدلا من الجهد العالي غير المتوفر في قطاع غزة.