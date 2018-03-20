ترامب وبن سلمان يثنيان على حجم التبادل الضخم بين الولايات المتحدة والسعودية

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوم الثلاثاء خلال أول زيارة رسمية للأخير إلى واشنطن منذ توليه ولاية العهد الصيف الماضي.

وأثني ترامب على مبيعات الأسلحة الأميركية إلى المملكة العربية السعودية، مضيفاً رغبته بزيادة حجم هذه المبيعات في المستقبل القريب.

وقال ترامب وهو يشير للافتة حملت أرقام البيع طبقاً لنوع كل سلاح: "إذا نظرت من حيث (حجم المبيعات) بالدولار: ثلاثة مليارات دولار، 533 مليون دولار، 525 مليون دولار".

ثم التفت ترامب لبن سلمان وقال له: "هذه الأرقام مجرد فول سوداني (أرقام صغيرة) بالنسبة لكم، يجب أن نزيد (تلك الأرقام)"، وهو ما أثار ضحك ولي العهد السعودي.

وأشار الرئيس الأميركي إلى تعاقدات جديدة لاستيراد السعودية للأسلحة الأميركية بإجمالي تكلفة 13 مليار دولار كطائرات "هرقل" ودبابات "برادلي" وهي أسلحة لا تزال طور التصنيع مما سيؤمن 40 ألف وظيفة جديدة في الولايات المتحدة.

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"صداقة جيدة"

وأشار ترامب إلى علاقة الصداقة القوية بين الولايات المتحدة والسعودية بعد فترة وصفها بالمتوترة بين البلدين إبان رئاسة باراك أوباما.

وقال ترامب إنه سيناقش عدة نقاط هامة مع بن سلمان، أهمها الامن والإرهاب وأخر التطورات المتعلقة بقرب القضاء التام على ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط.

400 مليار دولار

من جانبه قال بن سلمان إن العلاقات السعودية-الأميركية تعود لأكثر من 80 عام حيث وصف بلاده بالحليف الأميركي الأقدم في الشرق الأوسط.

وقال بن سلمان إنه سعى منذ اليوم الأول لوصول ترامب لرئاسة الولايات المتحدة لاستهداف فرص تجارية بين البلدين بحجم 200 مليار دولار خلال أربع سنوات وانتهى الحال بتوقيع اتفاقيات تستهدف خلق فرص بتكلفة 400 مليار دولار.