"لا يمكننا إعادة تأميم السياسة الزراعية المشتركة لأنه لو أصاب هذه الدعامة مكروه ما في المستقبل،فإن ذلك سيكون سببا في انهيار أوروبا برمتها. بفضل السياسة الزراعية المشتركة قامت أوروبا وتأسست." إيف فاندييفورد من بين المحتجين
""توصلنا للاتفاق الانتقالي.. ولم نصل بعد إلى نهاية المطاف،يوجد الكثير من العمل ينتظرنا بشأن المواضيع ذات الأهمية و من بينها إيرلندا و إيرلندا الشمالية"." ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن البريكسيت
" لم تكن روسيا بحاجة إلى تسميم العقيد السابق للمخابرات العسكرية. وعلاوة على ذلك فإن التوقيت لم يكن مناسبا، وهذا أمر يؤسف لع للغاية. نحن نعلم جيدا تقاليد السوفييت و - أنا أؤمن بأن اجهزة المخابرات الخاصة لا تقوم بأية عمليات نشطة قبل احداث سياسية مهمة جدا.قد يكون من قام بالحادث شخصا منفردا قام بالقيام بلعبة خاص" ألكساندر جولتس محلل الشؤون العسكرية الروسية
"لا يمكننا إعادة تأميم السياسة الزراعية المشتركة لأنه لو أصاب هذه الدعامة مكروه ما في المستقبل،فإن ذلك سيكون سببا في انهيار أوروبا برمتها. بفضل السياسة الزراعية المشتركة قامت أوروبا وتأسست." إيف فاندييفورد من بين المحتجين
""توصلنا للاتفاق الانتقالي.. ولم نصل بعد إلى نهاية المطاف،يوجد الكثير من العمل ينتظرنا بشأن المواضيع ذات الأهمية و من بينها إيرلندا و إيرلندا الشمالية"." ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن البريكسيت
" لم تكن روسيا بحاجة إلى تسميم العقيد السابق للمخابرات العسكرية. وعلاوة على ذلك فإن التوقيت لم يكن مناسبا، وهذا أمر يؤسف لع للغاية. نحن نعلم جيدا تقاليد السوفييت و - أنا أؤمن بأن اجهزة المخابرات الخاصة لا تقوم بأية عمليات نشطة قبل احداث سياسية مهمة جدا.قد يكون من قام بالحادث شخصا منفردا قام بالقيام بلعبة خاص" ألكساندر جولتس محلل الشؤون العسكرية الروسية
مقتل تونسي اختطف في الكاميرون وتحرير آخر من قبل الشرطة الكاميرونية، الوكالة الفرنسية للأنباء