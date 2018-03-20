عاجل

عاجل

تركيا

الصليب الأحمر التركي: نقدم المساعدات المالية لـ1.3 مليون لاجئ سوري

تقرأ الآن:

الصليب الأحمر التركي: نقدم المساعدات المالية لـ1.3 مليون لاجئ سوري

الدكتور كيريم كينيك رئيس الصليب الاحمر التركي
© Copyright :
يورونيوز
حجم النص Aa Aa

أشار رئيس الصليب الأحمر التركي الدكتور كيريم كينيك، في حوار مع "يورونيوز"، إلى أن المنظمة استعدت لاستقبال السوريين اللاجئين خاصة من مناطق ادلب واعزاز حتى قبل بدء عملية غصن الزيتون التي قامت بها بلاده، ولذلك تم التحضير لبناء مخيمات إضافية للاجئين.

واتهم كينيك قوات حماية الشعب الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي وكذلك الجيش السوري بمنع المدنيين من الفرار من هاتين المنطقتين ومنطقة حلب. وقال "رغم ذلك استمرينا بتقديم الدعم الإنساني في المنطقة".

4 ملايين لاجئ في تركيا بينهم 3.5 مليون سوري

أما عن عدد السوريين اللاجئين في تركيا، فقد أعلن كيريم كينيك عن وجود حوالى أربعة ملايين لاجئ بينهم 3.5 مليون سوري. وأضاف ان 1.3 مليون شخص منهم يستفيدون من المساعدات المالية عبر نظام بطاقات الائتمان الخاصة بالمنظمة. وقد تم إيواء 250 ألف منهم في ثلاثين مخيماً للاجئين.

وصرح قائلاً: "نؤمن التعليم المدرسي لـ 250 ألف طفل سوري، كما تقدم وزارة الصحة العناية الصحية والطبية لجميع السوريين، وحتى اليوم تمت تغطية 40 مليون حالة صحية بينها 1.5 مليون عملية جراحية وولادة 200 ألف طفل تقريباً في المستشفيات التركية. وكل ذلك مجاناً".

مساعدات أوروبية

وأشار رئيس الصليب الأحمر التركي، الى ان المنظمة تحصل على مساعدة المفوضية الأوروبية المعنية بالمساعدات الإنسانية. الدفعة الأخيرة من المساعدات التي تتفاوض عليها بروكسل وأنقرة تصل قيمتها الى 3 مليارات يورو.

Journalist name • Randa Abou Chacra

منتج شريط الفيديو • euronews.net rédaction euronews.net