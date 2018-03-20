الصليب الأحمر التركي: نقدم المساعدات المالية لـ1.3 مليون لاجئ سوري

أشار رئيس الصليب الأحمر التركي الدكتور كيريم كينيك، في حوار مع "يورونيوز"، إلى أن المنظمة استعدت لاستقبال السوريين اللاجئين خاصة من مناطق ادلب واعزاز حتى قبل بدء عملية غصن الزيتون التي قامت بها بلاده، ولذلك تم التحضير لبناء مخيمات إضافية للاجئين.
واتهم كينيك قوات حماية الشعب الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي وكذلك الجيش السوري بمنع المدنيين من الفرار من هاتين المنطقتين ومنطقة حلب. وقال "رغم ذلك استمرينا بتقديم الدعم الإنساني في المنطقة".
4 ملايين لاجئ في تركيا بينهم 3.5 مليون سوري
أما عن عدد السوريين اللاجئين في تركيا، فقد أعلن كيريم كينيك عن وجود حوالى أربعة ملايين لاجئ بينهم 3.5 مليون سوري. وأضاف ان 1.3 مليون شخص منهم يستفيدون من المساعدات المالية عبر نظام بطاقات الائتمان الخاصة بالمنظمة. وقد تم إيواء 250 ألف منهم في ثلاثين مخيماً للاجئين.