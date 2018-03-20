شاهدوا أعنف الغارات الجوية على دوما وعين ترما في الغوطة الشرقية
يظهر هذا الفيديو آثار الضربات الجوية التي يشنها الجيش السوري على مدينتي دوما وعين ترما في الغوطة الشرقية.
هذه الغارات الجوية تركت العديد من القتلى والجرحى إضافة لتدمير الأبنية. مما دفع برجال الإنقاذ والذين يعرفوا بالخوذ البيضاء للعمل على محاولة انقاذ الاحياء من تحت الأنقاض.
ويقول المرصد السوري لحقو الانسان ومركزه لندن إن 1.400 شخص قتلوا قصف النظام السوري هذا الشهر على المنطقة، واعتبر ان هذه الغارات هي من بين الأعنف التي شهدته المناطق السورية مع دخول الازمة السورية سنتها الثامنة.