الأمم المتحدة تحذر من ندرة المياه

الثاني والعشرين من آذار-مارس هو اليوم العالمي للمياه. وككل عام تصدر لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية تقريراً حول وضع المياه والجفاف في العالم.

وفي تقرير لهذه السنة صدر يوم الاثنين وتزامن مع افتتاح أعمال المنتدى العالمي للمياه في العاصمة البرازيلية برازيليا، جاء أن خمسة مليارات شخص حول العالم قد يواجهون صعوبة في الوصول الى ما يكفي من المياه بحلول عام 2050.

بعض الحقائق المتعلقة باستخدام المياه

- يستخدم العالم حوالى 4600 كيلومتر مكعب من المياه سنوياً، مقدار اقترب من المستويات المستدامة القصوى.

- 3.6 مليار نسمة أي نصف سكان العالم تقريباً، يعيشون في مناطق معرضة لخطر شح المياه بمعدل شهر واحد على الأقل سنوياً وغالبية هؤلاء (ثلاثة أرباعهم) يعيشون في آسيا. وقد يزيد عددهم ليصبح بين 4.8 مليار و 5.7 مليار نسمة بأقصى تعديل بحلول 2050.