نعود في هذه الورقة إلى التذكير بمقابلة حصرية، أجرتها يورونيوز مع سيف الإسلام القذافي سنة 2011 مع بداية الاحتجاجات الشعبية في ليبيا، واعتراف فرنسا برئاسة نيكولا ساركوزي حينها بالمجلس الانتقالي الليبي.
ما قاله سيف الإسلام القذافي بشأن أموال لساركوزي قبل ست سنوات
في لقاء أجرته يورونيوز مع سيف الاسلام القذافي سنة 2011 كشف نجل معمر القذافي عن سر تمويل الحملة الانتخابات للرئيس الفرنسي الأسبق، وبعدها بفترة نشر الوثائق الخاصة بها.
ما قاله سيف الإسلام القذافي بشأن أموال لساركوزي قبل ست سنوات
وإجابة على سؤال توجه به موفد يورونيوز رياض معسعس إلى نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بشأن موقفه من الرئيس الفرنسي، قال سيف الإسلام حينها إنه على ساركوزي أن يعيد أولا المال الذي أخذه لتمويل حملته الانتخابية إلى ليبيا. وأقر سيف الإسلام بأن ليبيا مولت حملة ساركوزي الانتخابية وأن لديه كل التفاصيل، مهددا بكشفها.
ووصف سيف الإسلام خلال المقابلة الرئيس الفرنسي بالمهرج، وقال إن ليبيا ساعدت ساركوزي حتى يصبح رئيسا، بهدف مساعدة الشعب الليبي ولكنه خيب آمال الليبيين.
وبعد هذه المقابلة بفترة ضيقت فيه الاحتجاجات الشعبية الخناق على النظام الليبي، وتغير الموقف الفرنسي من النظام الليبي، نشرت سلطات طرابلس وثائق تخص تحويلات مصرفية، وقالت إنها أموال حولت إلى مرشح انتخابات الرئاسة الفرنسية وقتها، نيكولا ساركوزي.
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