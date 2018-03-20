لماذا تم إخفاء مشاركة إسرائيل في مناورات عسكرية مع الإمارات وأمريكا؟!

بدأت القوات الجوية الإسرائيلية مناورات عسكرية مشتركة في اليونان مع القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. كما شاركت إيطاليا والمملكة المتحدة وقبرص في المناورات.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن مناورات "Iniohos" السنوية في هذا العام يشارك فيها عدد من الطائرات النفاثة من طراز F-16 IAF، إلى جانب العشرات من الطائرات من القوات الجوية الأخرى، ورغم غياب ذكر إسرائيل كمشاركة من التقارير الرسمية إلا أن أمر مشاركتها إلى جانب الإمارات لم يعد خافيا، حسب الصحيفة.
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ولفتت "هآرتس" إلى أنه تم إخفاء اسم إسرائيل في وسائل الإعلام والبيانات الرسمية لمنظمي التدريبات، مشيرة إلى أن تصويرا رسميا نشره إعلام القوى الجوية اليونانية يظهر طواقم جميع الدول المشاركة في التدريبات وهم يرفعون أعلام بلادهم، وبدون أي إشارة إلى إسرائيل.
ونوهت الصحيفة إلى أن مقطعاً مصوراً نشر على "يوتيوب"، يدل على أنه يشارك في المناورة ست دول، رغم أن إسرائيل هي إحدى سبع دول مشاركة، مشيرة أن العلم الإسرائيلي لم يظهر في المقطع المصور، خلافا لسنوات سابقة شاركت فيها إسرائيل، إلى جانب الإمارات.
وكانت أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر الأخير، تدريبات دولية في قاعدة "عوفداه"، شمال مدينة إيلات جنوب إسرائيل، أطلق عليها "بلو فلاغ"، شاركت فيها قوات جوية من ثماني دول، بينها الولايات المتحدة والهند واليونان. وكانت تلك هي المشاركة المرة الأولى لسلاح الجو الألماني والفرنسي في تدريبات عسكرية مماثلة في إسرائيل.