لماذا تم إخفاء مشاركة إسرائيل في مناورات عسكرية مع الإمارات وأمريكا؟!

بدأت القوات الجوية الإسرائيلية مناورات عسكرية مشتركة في اليونان مع القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. كما شاركت إيطاليا والمملكة المتحدة وقبرص في المناورات.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن مناورات "Iniohos" السنوية في هذا العام يشارك فيها عدد من الطائرات النفاثة من طراز F-16 IAF، إلى جانب العشرات من الطائرات من القوات الجوية الأخرى، ورغم غياب ذكر إسرائيل كمشاركة من التقارير الرسمية إلا أن أمر مشاركتها إلى جانب الإمارات لم يعد خافيا، حسب الصحيفة.