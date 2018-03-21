قال موقع صحيفة هاآرتس الإسرائيلية الإلكتروني إن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي تحاكم بتهمة صفع جندي إسرائيلي قبلت اليوم الأربعاء اتفاقا قضائيا سيتم الحكم عليها بموجبه بالسجن ثمانية أشهر.
السجن 8 أشهر لعهد التميمي بسبب صفع جندي إسرائيلي
السجن 8 أشهر لعهد التميمي بسبب صفع جندي إسرائيلي
ولم يتسن على الفور الاتصال بمحامي عهد التميمي للتعليق.
وقال ممثل الادعاء لرويترز في وقت سابق إن الادعاء العسكري عرض اتفاقا قضائيا بشأن الواقعة التي حدثت في ديسمبر كانون الأول وحولت عهد إلى بطلة في أعين الفلسطينيين.
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المصدر: رويترز