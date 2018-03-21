احتجاجات في البرازيل ضد قتل سياسية وحقوقية

تظاهر آلاف البرازيليين في مدينة ريو دي جانيرو، احتجاجا على قتل العضوة في المجلس البلدي مارييل فرانكو، المعروفة بانتقاداتها لقتل الشرطة البرازيلية للأهالي من الفقراء.

وتنشط مارييل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وقضايا المرأة، وكان أطلق عليها الرصاص إلى جانب سائقها في المنطقة الشمالية الخطيرة لريو ديجانيرو. ويطالب المحتجون بتحقيق العدالة والإجابة عن كل الأسئلة المتعلقة بمقتل مارييل.

وقبل أسابيع قليلة اقرت الحكومة الفدرالية بأن الجيش البرازيلي سيمسك بمختلف العمليات الأمنية حتى آخر السنة في ريو ، حيث ارتفعت أعمال القتل بحدة. وكانت مارييل تشارك ضمن لجنة لمراقبة تدخل الجيش، وكانت تنتقد بحدة تلك العمليات، قائلة إنها قد تزيد سوء حدة أعمال العنف ضد الأهالي، كما كانت تنتقد الشرطة باستمرار، بسبب أعمال القتل المتكررة التي ترتكبها بحق أبرياء، يموتون في تقاطع إطلاق نار، بين عناصر عصابات مخدرات وعناصر الشرطة، في مناطق كثيفة السكان.