شطيرة الهامبرغر تتفوق على الجامبون بير الفرنسية في عقر دارها

يفخر الفرنسيون كثيرا بفن تذوقهم للطعام لكنهم في العام الماضي ولأول مرة تناولوا كميات من شطائر الهامبرغر بالطريقة الأمريكية، أكبر مما تناولوه من شطائر لحم الخنزير الشهيرة في فرنسا.
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يفخر الفرنسيون كثيرا بفن تذوقهم للطعام لكنهم في العام الماضي ولأول مرة تناولوا كميات من شطائر الهامبرغر بالطريقة الأمريكية، أكبر مما تناولوه من شطائر لحم الخنزير الشهيرة في فرنسا.
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وتشير دراسة أعدتها شركة جيرا كونسيل لاستشارات السوق إلى أن الفرنسيين التهموا 1.46 مليار شطيرة هامبرجر العام الماضي، أي بزيادة 14 مرة عن عددها قبل عشرة أعوام.
في المقابل أكل الفرنسيون 1.22 مليار فقط من شطائر الباغيت المحشو بلحم الخنزير، وهي الشطيرة الأشهر في فرنسا وتعرف باسم جامبون-بير.
وقال برنار بوتبول مدير الشركة "الجامبون بير تقليد فرنسي... لكن الفرنسيين يعشقون الآن بجنون الهامبرغر الذي تجده في كل مكان".
وأضاف أن 80 بالمئة من المطاعم في فرنسا لديها على قوائم طعامها صنف واحد على الأقل من الهامبرغر، رغم أن البعض يضيف لها لمسة محلية.
وتابع برنار: "عادة ما تصنع من نوع فاخر من اللحم ونوع جيد جدا من الخبز. حولناها إلى منتج فرنسي بجدارة".
رويترز