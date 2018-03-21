بعد جيبوتي والصومال مرفاً جديد لدبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية

قال وزير النقل الكونجولي خوسيه ماكيلا يوم الأربعاء إن موانئ دبي العالمية ستنشئ ميناء جديداً في المياه العميقة على ساحل الأطلسي لجمهورية الكونجو الديمقراطية وتديره.
وتتطلع الكونجو منذ فترة طويلة إلى تطوير الميناء على طول الخط الساحلي الممتد لأقل من 50 كيلومتراً من أجل استقبال سفن أكبر من التي يمكنها بلوغ موانئها الضحلة الموجودة حالياً على ضفاف نهر الكونجو.
ونتيجة لذلك يصل الكثير من واردات جمهورية الكونجو الديمقراطية عبر بوانت نوار في جمهورية الكونجو المجاورة، وهو ما يحتمل أنه يكلف الحكومة رسوما ضخمة.
وأبلغ ماكيلا الصحفيين أن موانئ دبي العالمية ستستحوذ على حصة نسبتها 70 بالمئة في الميناء الذي سيقام في بنانا، بينما ستسيطر الحكومة على 30 بالمئة.
وقال ماكيلا إنه يتوقع بناء الميناء خلال ثلاث سنوات بتكلفة تبلغ نحو 1.2 مليار دولار.
وتعتمد جمهورية الكونجو الديمقراطية بشدة على واردات الغذاء والسلع المصنعة بينما تصدر السلع الأولية ومن بينها النحاس والكوبلت والذهب والنفط.
وفي أنحاء أخرى بأفريقيا، واجهت موانئ دبي العالمية مشاكل خلال الأسابيع الماضية، إذ أنهت جيبوتي بشكل مفاجئ عقد إدارتها لمرفأ حاويات الشهر الماضي، بينما صوت البرلمان الصومالي الأسبوع الماضي لصالح حظر الشركة.