زوكربيرغ يقرّ بارتكاب فيسبوك لخطا تسريب بيانات المستخدمين

اعترف الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي مارك زوكربيرغ بارتكاب الشركة لأخطاء على خلفية فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" وما رافقها من تسريب بيانات 50 مليون مستخدم. واعتبر زوكربيرغ أنّ الشركة ارتكبت أخطاء فتحت المجال لوصول بيانات المستخدمين إلى "كامبريدج أناليتيكا"، مضيفا أنّ هناك أمور كثيرة ينبغي عملها والتحرك لتنفيذها.

وفي أول تعليقات له منذ أن كشفت الشركة يوم الجمعة عن إساءة استخدام بيانات شخصية، قال زوكربيرغ على فيسبوك: "إن الشركة ارتكبت أخطاء، ويوجد أمور كثيرة ينبغي عملها، وعلينا أن نتحرك وننفذها".

وتعرضت شركة فيسبوك لهزة هذا الأسبوع بعد أن كشف أحد المطلعين على الأمر أن مؤسسة "كامبريدج أناليتيكا" الاستشارية، ومقرها بريطانيا والتي تعاقد معها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جمعت بشكل غير ملائم بيانات 50 مليون مستخدم على فيسبوك بهدف التأثير على الرأي العام. وكانت شركة فيسبوك قالت إن باحث علم النفس الأكاديمي ألكسندر كوجان جمع البيانات.