شاهد: الحرائق وعمليات انتشال الجثث في دوما

نشر رجال الدفاع المدني السوريين المعارضين للنظام صوراً تظهر آثار الدمار والخراب الناتج عن المعارك الدائرة بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة يوم الثلاثاء. وقد قام رفاق لهم بانتشال الجثث التي دفنت تحت الاتربة والانقاض.

ويقول مصور هذا الفيديو إن أحداثه وقعت يوم الثلاثاء في مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية. هذه المنطقة تتعرض لقصف جيش النظام السوري تسانده القوات الروسية جواً وبراً منذ 18 شباط/فبراير الماضي. وقتل فيها قرابة ألف شخص.

وتقول وكالة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن 45 ألف شخص فروا من المنطقة فيما بقي عالقاً فيها مئات الآلاف من المواطنين.