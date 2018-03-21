شاورما شوكولاتة قنبلة المطعم المصري

"قنبلة" هو اسم المطعم المصري الذي ابتدع طبقاً جديداً وهو الشاورما بالشوكولاتة.
وطبق الشاورما التي تشتهر به دول المشرق العربي عادة ما يصنع من لحم العجل أو الدجاج المشوي على النار. لكن طريقة الشواء هي التي تميزه. ولسنا هنا في معرض تلقين درس في الطهي. وإنما يجب تحديد هذه الطريقة وهي وضع قطع اللحم على سيخ أمام وهج النار ثم تقطع قطعاً صغيرة لتقدم إما داخل رغيف أو على طبق مع بصل وسماق وما الى هنالك مثل الطحينة والبندورة.
اما شاورما الشوكولاتة المستحدثة في مطعم "قنبلة" في القاهرة فيعتمد على طريق الشواء بعد تحضير الشوكولاتة كقطع كبيرة ليتمكن الطاهي من وضعها على سيخ أمام وهج النار.
وكما الشاورما التقليدية تقدم الشوكولاتة إما داخل رغيف وإما في صحن مزين مع الفاكهة والبسكويت. وهنا لا السماق ولا البصل ولا غيرهما من المواد المالحة أو الحارة أو الحامضة مستحبة على الاطلاق.
ويقول صاحب هذه الفكرة حسام الغنايني إنه كي يعتاد الناس على هذا الطبق ذات الطعم السكري كان عليه أن يضع جهاز الشاورما أمام المطعم وهكذا يدخل الناس لارضاء حشريتهم.
ويبدو، كما يقول حسام، إن هذا الطبق الشهي أثار اهتمام الجنس اللطيف "الذي يحب المذاق الحلو وخاصة الشوكولاتة".
إضافة الى العنصر النسائي هنالك من أعجب بشاورما الشوكولاتة وهو وائل حمزة أحد رواد هذا المطعم الذي جاء "ليتذوق هذه الشاورما فأعجبتني بعدما تعرفت عليها على الانترنت".