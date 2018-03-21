شاورما شوكولاتة قنبلة المطعم المصري

"قنبلة" هو اسم المطعم المصري الذي ابتدع طبقاً جديداً وهو الشاورما بالشوكولاتة.

وطبق الشاورما التي تشتهر به دول المشرق العربي عادة ما يصنع من لحم العجل أو الدجاج المشوي على النار. لكن طريقة الشواء هي التي تميزه. ولسنا هنا في معرض تلقين درس في الطهي. وإنما يجب تحديد هذه الطريقة وهي وضع قطع اللحم على سيخ أمام وهج النار ثم تقطع قطعاً صغيرة لتقدم إما داخل رغيف أو على طبق مع بصل وسماق وما الى هنالك مثل الطحينة والبندورة.