توفي رجل بريطاني بعد أن علق رأسه بين مسندي كرسيه أثناء بحثه عن هاتفه المحمول الذي سقط منه خلال عرض أحد الأفلام.
مات في السينما والسبب "هاتف"!!
مات في السينما والسبب "هاتف"!!
وأوضحت سلطات الطوارئ البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الحادث وقع في إحدى قاعات السينما في مدينة برمنغهام وسط البلاد مطلع مارس الجاري.
ولسوء حظ هذا الرجل كانت مساند المقعد في الدرجة الذهبية إلكترونية، فعندما أخفض رأسه سقطت المساند تلقائيا، ولم يتمكن الأشخاص الذين قدموا للمساعدة من إخراجه إلا بعد أنه كسروا المسند.
وقالت سلطات الطوارئ إنها تلقت بلاغا بشان تعرض رجل لسكتة قلبية في السينما، حيث قدم له الإسعافات الأولية، ونقل إلى المستشفى غير أنه ما لبث أن فارق الحياة.