إسرائيل تعترف بتدمير "مفاعل نووي سوري" في العام 2007 وتعتبر العملية "رسالة"

اعترفت إسرائيل رسمياً بتدميرها ما يشتبه أنه مفاعل نووي سوري في ضربة نفذها سلاحها الجوي أوائل شهر أيلول سبتمبر عام 2007، في منطقة الكبر، في محافظة دير الزور شرق سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الأربعاء: إن الضربة الجوية أزالت تهديدا كبيرا على إسرائيل والمنطقة وكانت "رسالة" إلى آخرين.

"عملية خارج الصندوق"

وحسب "رويترز" فقد جاء إعلان اليوم بشأن "عملية خارج الصندوق" بعد إنهاء أمر رقابي عسكري استمر لأكثر من عشر سنوات كان يحظر بموجبه على أي مسؤول إسرائيلي التحدث بشأن العملية.