رئيس الحكومة المغربية ليورونيوز: المغرب يركز على العمق الإفريقي

العثماني كان أول رئيس حكومة يترأس افتتاح المنتدى الذي احتضنته مدينة الداخلة للعام الرابع على التوالي من 15 إلى 20 من مارس آذار الجاري.

رئيس الحكومة المغربية صرح في حوار حصري لموفدة يورونيوز إلى الداخلة كوثر وكيل أن المنتدى السويسري العالمي اختار المغرب لقربه الجغرافي، وقال إن كرانس مونتانا منتدى عالمي وأن تنظيمه في المغرب للسنة الرابعة على التوالي يعتبر دليلا على ثقة الدول المشاركة بالمملكة وأن جميع الظروف متاحة لتنظيم منتدى من هذا الحجم في المغرب، خاصة أن عدد المشاركين في نسخة هذه السنة تجاوز 1000 مشارك ناجح من 100 دولة من ضمنهم رؤساء دول ووزراء.

إقرأ المزيد على يورونيوز:

منتدى "كرانس مونتانا": "إفريقيا والتعاون جنوب - جنوب"

اكتشاف أقدم جينات إنسانية في أفريقيا قرب مدينة بركان المغربية

محكمة العدل الأوروبية تقضي بسريان اتفاقية الصيد مع المغرب

" المنتدى يختار مواضيع مهمة هذه السنة اختار موضوع التعاون الافريقي والتعاون جنوب جنوب، وكيف يمكن تنمية هذا النوع من التعاون."

وأضاف"هناك صحوة إفريقية جديدة تحاول ما أمكن ربط العلاقات بين الدول الإفريقية وترفع مستوى التعاون الثقافي والتجاري والاقتصادي التعاون على جميع المستويات بين دول القارة الإفريقية، لكن تظل التبادلات التجارية وتبادل الاستثمارات ضعيفة حاليا مقارنة بالتجمعات الإقليمية الأخرى في بقية دول العالم، المغرب يعتز بإفريقيته ونتمنى أن يكون هناك حراك حقيقي عملي بعد المنتدى يصب في مصلحة الشعوب والدول الإفريقية."

"المغرب سعيد أن يشارك تجاربه مع باقي الدول الإفريقية بما فيها السياسة الصناعية والفلاحية ومخطط المغرب الأخضر."