قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الأربعاء إن أي مقارنة بين روسيا وألمانيا تحت حكم أدولف هتلر غير مقبولة في رد على تصريحات لوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.
جونسون يقول إن بوتين سيستغل كأس العالم مثلما فعل هتلر.. وموسكو ترد
جونسون يقول إن بوتين سيستغل كأس العالم مثلما فعل هتلر.. وموسكو ترد
وقال جونسون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستغل بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في بلاده هذا العام بالطريقة ذاتها التي استغل بها هتلر دورة الألعاب الأولمبية عندما أقيمت في ألمانيا النازية عام 1936.
وقالت زاخاروفا في صفحتها على فيسبوك "مثل هذه المقارنات... غير مقبولة ولا تليق برئيس هيئة دبلوماسية في دولة أوروبية".
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هجوم بريطاني
وكان وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، قد قال يوم الأربعاء إن توقيت الهجوم بغاز للأعصاب ذي استخدامات عسكرية على جاسوس روسي سابق في جنوب انجلترا كان مرتبطا على الأرجح بانتخابات الرئاسة التي فاز بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطلع الأسبوع.
وقال أمام لجنة في البرلمان "توقيت (الهجوم في سالزبري) يرتبط بشدة على الأرجح بالانتخابات التي شهدتها روسيا مؤخرا".
وأضاف "وكما تفعل شخصيات غير ديمقراطية كثيرة عندما تواجه انتخابات أو لحظة سياسية حرجة، يكون من المغري دائما استحضار مفهوم العدو في ذهن الناس ".
المصدر: رويترز