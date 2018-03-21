ساركوزي في يومه الثاني من التحقيق بقضية تمويل ليبي

يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لليوم الثاني أمام محققين في استجواب بشأن مزاعم بأن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مول حملته الانتخابية في عام 2007.
ورأى مصور من رويترز ساركوزي يوم الأربعاء وهو يغادر منزله في باريس مع محاميه في سيارة ليُشاهدا بعدها وهما يدخلان إلى مكاتب استجوبه محققون قضائيون فيها يوم الثلاثاء.
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توقيف ساركوزي للتحقيق معه بشأن مزاعم تمويل القذافي لحملته الانتخابية
وكانت الشرطة الفرنسية استجوبت أمس ساركوزي في إطار التحقيق في هذه القضية التي تعد الثانية له منذ توليه الرئاسة من 2007 إلى 2012، فهو مطلوب للمثول أمام المحكمة في قضية أخرى تتعلق بتمويل حملته في انتخابات عام 2012 التي فاز فيها فرانسوا أولوند
وكان سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أول من صرّح في مقابلة خاصة مع "يورونيوز" في 2011، عن تمويل حملة الرئيس الفرنسي، بأموال ليبية.
ووصف سيف الإسلام خلال المقابلة الرئيس الفرنسي بالمهرج، وقال إن ليبيا ساعدت ساركوزي حتى يصبح رئيسا، بهدف مساعدة الشعب الليبي ولكنه خيب آمال الليبيين.