السعودية: نمو استهلاك الكهرباء يتباطأ بفعل خفض الدعم

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء يوم الأربعاء إن نمو استهلاك الكهرباء في المملكة من المرجح أن يتباطأ إلى 1.5% انخفاضاً بعد توقعات نمو سابقة تراوحت من 6% إلى 10%.
وأبلغ زياد الشيحة قناة العربية التلفزيونية "كنا دائما نخطط لنمو من 6 إلى 10%. الآن أتصور للمستقبل أن النمو سيكون %1.5 أو حتى أقل من 1.5% التي شاهدناها خلال السنتين الماضيتين".
وأضاف قائلا "لم يكن حتى في نمو بسيط في استهلاك الطاقة".
وهبطت أسهم السعودية للكهرباء 4.2% في جلسة يوم الأربعاء بعد أن أعلنت الشركة عن خسارة أكبر بكثير من المتوقع بلغت 5.5 مليار ريال (1.5 مليار دولار) للربع الأخير من 2017، والتي أرجعتها إلى تحولها لاستخدام المعايير المحاسبية العالمية.
وتلغي الحكومة السعودية الدعم لمجموعة واسعة من منتجات الطاقة، بما في ذلك الكهرباء، في مسعى لتقليل الضغوط على ميزانية الدولة وترشيد استخدام البلاد للطاقة.
وأبطأت السلطات الإطار الزمني لتلك الإصلاحات ومشاريع أخرى في برنامج للتقشف وسط قلق من تأثيرها على القطاع الخاص لكنها تهدف إلى المضي قدما في جولة جديدة من تخفيضات الدعم في الربع الأول من هذا العام.
ووفقا لأحدث خطة للمالية العامة، والتي أعلنت في ديسمبر كانون الأول، فإن أسعار العقارات السكنية والتجارية واستهلاك الصناعة للكهرباء سيجري ربطها بنسبة 100 في المئة بالأسعار القياسية الدولية بحلول العام 2025 .
المصدر: رويترز