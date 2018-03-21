السعودية تعيد صياغة المناهج التعليمية لمحو تأثير "الإخوان المسلمين"

وزير التعليم السعودي أحمد بن محمد العيسى صرح أن السعودية تعيد صياغة مناهجها التعليمية لمحو أي تأثير لجماعة الإخوان المسلمين وإبعاد كل من يتعاطف مع الجماعة من أي منصب في القطاع التعليمي.

والدفع بصورة أكثر اعتدالا للإسلام هو أحد الوعود التي قطعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إطار خطط لتحديث المملكة المحافظة بشدة.